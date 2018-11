9 nov 2018 09:59

PUGNI E PUGNETTE - LA LEGGENDA DELLA BOXE CUBANA SAVON IN CARCERE: E’ ACCUSATO DI MOLESTIE A UN 12ENNE - SECONDO IL PERIODICO DIGITALE ‘GATOPARDO’, IL TRE VOLTE OLIMPIONICO DEI MASSIMI È DETENUTO DA UN MESE - NON È LA PRIMA VOLTA CHE SAVON INCORRE IN QUESTO TIPO DI CRIMINE…