LE PUTINATE DI MOURINHO – DOPO AL BANO ANCHE LO "SPECIAL ONE" CEDE ALLE LUSINGHE DELLO ZAR VLAD E VA A LAVORARE PER LA TV DI STATO RUSSA: FARA’ IL COMMENTATORE DEI MONDIALI – IL COMPENSO? 1,8 MILIONI DI EURO

MAURO ZANON per Libero Quotidiano

Per la sinistra benpensante era già uscito dal girone dei frequentabili quando nel gennaio 2016 aveva appoggiato la candidatura del conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, attuale presidente della repubblica portoghese. E ora, con la sua ultima decisione, non farà certo cambiare idea ai progressisti di ogni latitudine.

José Mourinho, attuale allenatore del Manchester United e artefice del «triplete» dell' Inter nel 2010, ha accettato l' offerta di RT, il canale televisivo russo filo Putin, che gli ha proposto di essere uno degli opinionisti vedette del prossimo mondiale. «Sono molto contento di entrare a far parte della squadra di RT. Sono lieto di poter assistere alla Coppa del Mondo in Russia quest' estate e di condividere le mie opinioni sulle partite», ha dichiarato lo «Special One».

È un acquisto pesante quello di José Mourinho, che in termini di audience avrà sicuramente un impatto notevole per la rete all-news con sede a Mosca (da tre mesi, è stata aperta un' antenna a Parigi). «Continuiamo a riunire il dream team di RT. Ora abbiamo un allenatore», ha detto entusiasta Margarita Simonyan, caporedattrice e zarina del canale russo.

Nelle analisi tecniche e nei commenti, Mourinho sarà affiancato da un' altra figura di spicco del calcio mondiale, Peter Schmeichel, portiere del Manchester United ai tempi d' oro di Alex Ferguson. Schmeichel, danese, ha firmato il contratto con RT lo scorso novembre, e assieme al giornalista Neil Harvey e al carismatico tecnico portoghese darà la sua opinione durante tutta la Coppa del Mondo da uno studio speciale che verrà installato nel centro di Mosca.

Chiamatela pure mossa di «soft power» da parte del Cremlino. Di certo è una mossa che spingerà molti telespettatori anglofoni, e non solo, a sintonizzarsi su RT piuttosto che su altri canali. Il canale russo non possiede i diritti per trasmettere le partite del mondiale, per questo punta tutto sui programmi di approfondimento, dove gli ospiti saranno nomi altisonanti, come appunto Mourinho.

Quest' ultimo, e in Italia lo sappiamo bene, è improvvisazione, rottura degli schemi, anticonformismo e avversione al politicamente corretto, e da solo può garantire sbornie di ascolti. La Simonyan ne è convinta e forse altre star della palla rotonda potrebbero raggiungerlo.

Finora, nel mercato degli opinionisti, l' acquisto del «filosofo di Setúbal» da parte di Rt è sicuramente il più rumoroso. Due volte vincitore della Champions League, prima con il Porto poi con l' Inter, Mourinho sembra fregarsene di tutte le chiacchiere sulle «fake news» e sulle presunte ingerenze del Cremlino nelle elezioni occidentali, forse anche perché verrà pagato profumatamente, ma forse anche no.

«Solo uno tra ventuno non voleva darmi la laurea honoris causa, ma è normale, anche Gesù non piaceva a tutti», disse Mourinho dopo aver ricevuto la laurea honoris causa dalla Facoltà di scienze motorie ed umane. RT e il suo progetto multimediale disponibile in inglese, russo, spagnolo e arabo, potranno soltanto trarre beneficio dalla sua ironia e la sua deliziosa imprevedibilità.

