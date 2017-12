"I CALCIATORI? PIU’ SONO RICCHI, PIU’ TRADISCONO" – L’EX MOGLIE DI DZEMAILI, ERJONA SULEJMANI, SCATENATA A “LE CAPITANE”: HO CONOSCIUTO GIOCATORI PER CUI LA FAMIGLIA E’ UN OPTIONAL. MOLTI VIVONO A MILANO CHE E’ ORMAI LA CITTA’ DELLE ESCORT…

Sempre tagliente, senza peli sulla lingua, sincera fino all’ultimo. Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili (ex giocatore di Napoli e Bologna), ha parlato a Le Capitane del comportamento di alcuni calciatori nei confronti delle loro fidanzate e/o mogli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Più gli uomini sono ricchi, più tradiscono. Perché? Viviamo in una società in cui dove ci sono i soldi ci sono anche belle ragazze che si gettano ai piedi dei calciatori, ed è difficile per molti di loro resistere.

Ci sono dei giocatori seri e che tengono alla famiglia, ma ho conosciuto anche giocatori per i quali la famiglia è un optional. La colpa è anche di donne che a volte si fidanzano con personaggi noti, in questo caso dei calciatori, semplicemente per avere notorietà. Molti vivono anche a Milano, che ormai è diventata la città delle escort“.

