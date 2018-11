"IN CHAMPIONS CONTINUA IL RINASCIMENTO ITALIANO" - SCONCERTI: IL NAPOLI HA GIOCATO 20-30 MINUTI ECCEZIONALI A INIZIO RIPRESA. IL RISULTATO GLI STA STRETTO - L' INTER È INFERIORE A UN TERZO DELLE SQUADRE IN CHAMPIONS, MA RESTA MOLTO COMPETITIVA – NOTE NEGATIVE: LA VITTORIA DELLA STELLA ROSSA E DEL TOTTENHAM CHE TORNA IN GARA - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

Sono state due grandi partite per Napoli e Inter, ma le notizie davvero importanti sono arrivate dai campi collegati.

La prima è quella di Belgrado dove la Stella Rossa ha battuto non proprio inaspettatamente il Liverpool. Noi confondiamo spesso i serbi con i russi, più ingenui e più penalizzati dal clima che li tiene fermi molti mesi. In casa la Stella Rossa in due partite non ha perso e non ha preso un gol. Questo risultato porta di conseguenza il Napoli primo in classifica, tre squadre chiuse in un solo punto, l' intero girone in due. Si riapre anche il girone dell' Inter: con difficoltà, ma torna in gara il Tottenham.

Sono queste le note meno positive di una serata nel complesso buona. L' Inter è stata un po' scolastica, ma intelligente, ha accettato la superiorità di palleggio del Barcellona e cercato di andar via in contro tempo. Ha avuto l' abilità e la fortuna di pareggiare quando la gara era praticamente chiusa, ma c' è nel suo cammino il segno chiaro di una crescita, è come se partite di grande livello le funzionassero da allenamento, una cura specialistica per andare avanti.

L' Inter è inferiore a un terzo delle squadre in Champions, ma non ha niente in meno. Il gol di Icardi a partita persa né è la conferma. Ha pareggiato in quattro minuti il vantaggio di un avversario che la superava nel punteggio e nel gioco. Significa che la squadra è comunque molto competitiva.

Ha nel suo modo le differenze che anche le altre hanno. Il Napoli ha giocato 20-30 minuti eccezionali a inizio ripresa. È una squadra ormai completa, molto adatta a un torneo breve e di pressioni come la Champions.

Ha giocatori di qualità quasi unica e un equilibrio di squadra che poche in Europa hanno. La differenza con un Psg, bello e disorganizzato, disordinato, lussuosamente casuale, è stata spesso netta. Il risultato sta un po' stretto al Napoli, ma per la prima volta è in testa nel suo girone fin troppo robusto. Il piccolo rinascimento italiano mi sembra continui ad avanzare.

