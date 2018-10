"DOVEVO PURE MORIRE?– LO SCAZZO 'SOCIAL' DI NAINGGOLAN CON I TIFOSI DEL MILAN - AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO DALLA CURVA ROSSONERA SI E’ ALZATO IL CORO ‘DEVI MORIRE’. E IL ‘NINJA’ RISPONDE PER LE RIME - “E ORA? MINACCE…” – SULLE SUE CONDIZIONI SPALLETTI E’ STATO NETTO: “RADJA? NON CI SARA’ PER LUNGO TEMPO. L’HANNO TRONCATO” . MA NELLO SCONTRO CON BIGLIA IL FALLO LO HA COMMESSO NAINGGOLAN - VIDEO

Marco Gentile per il Giornale

nainggolan

Radja Nainggolan è stato costretto ad uscire al trentesimo del primo tempo per via dello scontro di gioco avvenuto poco prima con Lucas Biglia. Il belga vedendo arrivare l'argentino in scivolata ha messo davanti il corpo, allargando la gamba sinistra che gli ha provocato una distorsione alla caviglia che non gli permetterà di essere in campo contro il Barcellona, nella delicata sfida di Champions League in programma mercoledì sera.

Spalletti ai microfoni di Sky Sport è stato netto circa le condizioni del Ninja: "Radja è stato tranciato, non ci sarà per lungo tempo. Bisogna andare all'ospedale per fare gli accertamenti ma non ci sarà a lungo".

nainggolan

Nainggolan è stato sonoramente fischiato dai tifosi del Milan per tutta la partita ma il giocatore dell'Inter, come spesso gli capita, ha deciso di rispondere ai supporters rossoneri attraverso un Instagram Stories: "Dovevo addirittura morire? E ora? Minacce...". Al termine della partita, però, anche Lucas Biglia ha voluto dare la sua interpretazione del fallo commesso o subito, a seconda dei punti di vista: "Nainggolan? Ho preso una botta. L’arbitro ha fatto ciò che ha visto, non giudico. Magari poteva fare qualcosa in più il VAR ma non c’entra con la partita. Brucia la sconfitta, ma non abbiamo tempo di lamentarci perché da domani pensiamo al Betis".

L'ex centrocampista del Cagliari ha anche pubblicato una foto su Instagram per caricare la squadra dopo la bella e sofferta vittoria nel derby: "Bisogna scrollare...Alla fine conta il risultato di squadra... vittoria importantissima per la nostra classifica... avanti cosi.... grande ragazzi:

nainggolan 4