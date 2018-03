"INTER ZERU TITULI ? NON SI PUO’ VINCERE SEMPRE ARRIVERA’ ANCHE PER LA JUVE UN MOMENTO COSI’" – STASERA MOURINHO ALLA "DOMENICA SPORTIVA" TORNA A PARLARE DEL CLUB NERAZZURRO: "MI FA SOFFRIRE MA CERCO SEMPRE DI GUARDARE LE PARTITE" – E POI PARLA DELLA CHAMPIONS E DI UN POSSIBILE INCROCIO CON LA JUVE...

Anticipazione della Domenica Sportiva

mourinho

"Sono stato all'Inter soltanto due anni, ma il mio nome è lì, nella storia di un club che porto nel cuore. E questo per me è un grande orgoglio. L'Inter è una storia bellissima: prima di noi e dopo di noi. Questi anni senza titoli sono di transizione e bisogna accettarli con tranquillità e con speranza. Ma l'Inter sarà sempre l'Inter". Così José Mourinho, allenatore del Manchester United, alla Domenica Sportiva, in onda questa sera alle 23.00 su Rai2.

Nell'intervista di Aurelio Capaldi, l'ex tecnico nerazzurro confessa: "Un po' l'Inter mi fa soffrire, anche se per soffrire mi basta già la mia panchina. Cerco sempre di guardare le partite dell'Inter e, quando non possibile, mi informo. E' un momento di transizione, non si può sempre vincere, vincere e vincere, prima o poi arriverà anche per la Juve un momento così".

Mourinho

Sulla vittoria dei bianconeri a Wembley contro il Tottenham spiega: " Non tanti si aspettavano che la Juve potesse vincere a Londra dopo i primi 60 minuti. Ma io conosco la loro mentalità e so che con la Juve tutto è possibile fino alla fine". Ma a Mourinho piacerebbe incontrare la Juve in Champions? "Mi piacerebbe vincere contro il Siviglia. Il risultato dell'andata non è fantastico e lascia tutto aperto per noi e per loro. Quindi, la cosa importante adesso è battere il Siviglia".

MOURINHO MOURINHO MOURINHO jose mourinho con le coppe del triplete MOURINHO CONTE MOURINHO