IL "MAGIC TOUCH" DI RANIERI - ESORDIO COL BOTTO DI ‘KING’ CLAUDIO: IL FULHAM DOPO 7 KO CONSECUTIVI TORNA ALLA VITTORIA (IN RIMONTA) CONTRO IL SOUTHAMPTON E ABBANDONA L’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA – DOPPIETTA DI MITROVIC, A QUOTA 7 RETI IN CAMPIONATO - IN VETTA IL LIVERPOOL TIENE IL PASSO DEL CITY - VIDEO

Esordio più bello ed emozionante non poteva esserci per Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham. A distanza di 650 giorni dal suo ultimo match di Premier alla guida del Leicester, il tecnico testaccino si regala subito una vittoria piegando in rimonta il Southampton. I cottagers vengono subito infilzati dal gol di Armstrong ma trovano la forza di ribaltare il risultato prima dell'intervallo. La rete dell'1-1 arriva al culmine di una splendida azione corale: la firma è di Mitrovic su assist di Le Marchand. Il raddoppio è tutto merito di Sessegnon che semina il panico sulla sinistra e taglia l'area con un pallone velenoso che Schurrle trasforma in oro. Come a inizio gara, anche nei primi minuti della ripresa il Fulham incassa un gol di Armstrong, bravo a bucare Rico con una sassata da fuori. La reazione della squadra di Ranieri è immediata: dopo quella di Armstrong, anche Mitrovic griffa una doppietta e si porta a quota 7 in campionato dietro ad Agüero, a secco nel successo del City.

CITY SUL VELLUTO - Dominio assoluto per la squadra di Guardiola che banchetta 0-4 sul campo del West Ham e centra l'undicesima vittorie nelle prime 13 giornate. II City sblocca la contesa all'11 con David Silva, puntuale nell'inserirsi da dietro attaccando lo spazio sul servizio di Sterling. Tutto facile per i campioni di Inghilterra che raddoppiano dopo 8 minuti: questa volta l'azione parte da sinistra, Sané mette in mezzo per Sterling che dopo l'assist firma anche un gol. E' il suo settimo stagionale in campionato. Il tris sboccia già al 34': sul cross del solito Sterling, Sanè sfodera un controllo-capolavoro in area di rigore per eludere il difensore e infila Fabianski con grande facilità. Nella ripresa gli ospiti fanno accademia e il West Ham sfiora la rete della bandiera: al 57' Antonio coglie il palo esterno sulla splendida palla proiettata da Hernandez. Il punto esclamativo del City lo appone Sané che completa la sua doppietta con la rete del poker al 92'.

RISPOSTA LIVERPOOL - Il Liverpool fatica per un tempo ma poi sbriga la pratica Watford con i sigilli di Salah (7° gol in Premier) e Alexander-Arnold. Nel finale viene espulso per doppia ammonizione Henderson ma i Reds timbrano anche il 3-0 con Firmino e conducono in porto il successo rimanendo a -2 dalla vetta. Continua a deludere invece il Manchester United che in casa si fa fermare dal Crystal Palace e ora è a -14 dalla vetta e viene superato dall'Everton che supera 1-0 il Cardiff.