Da gazzetta.it

Messi che "se venisse all'Inter andrebbe venduta tutta la squadra", Ibra che "in una Serie A di scapoli e ammogliati farebbe ancora la differenza", la Var che "è diventata una pagliacciata", e, infine, le polemiche sul viaggio a Madrid di Icardi: "Tutte stronzate... Io a 20 anni andavo via dai ritiri, ma il giorno dopo segnavo due gol".

Antonio Cassano ne ha per tutti, e ospite di Pier Luigi Pardo a Tiki Taka, commenta il nostro campionato con un occhio interessato alla Champions e in particolare alla sua squadra del cuore, l'Inter, che stasera contro il Psv si giocherà la qualificazione agli ottavi sperando in un "aiuto" da parte del Barça. "Ho chiamato mio figlio Lionel in onore di Messi - dice Cassano -. Sono sicuro che farà una grande partita e il Barcellona vincerà contro il Tottenham. Le grandi squadre non sanno cosa sia un inciucio. Messi all'Inter? Magari, ma il problema è che andrebbe venduta tutta la squadra”.

INTER E ICARDI — "Secondo me l’Inter ha fatto un buon mercato - continua ancora la disamina Cassano -. Ma se non segna Icardi, gli altri non segnano, ma se lui ha due giorni di febbre la squadra non segna. Lautaro? Per come la pensa Spalletti gioca solo una punta". Poi Fantantonio dice la sua sulle polemiche per il viaggio a Madrid di Icardi per assistere alla finale di Coppa Libertadores tra River e Boca. "Sono solo stronzate. Lui può fare quello che vuole, era con la moglie. Io quando avevo 20 anni me ne andavo dai ritiri, ma il giorno dopo facevo 2 gol. La cosa ideale è che segni con il Psv, tanto la gente cambia subito opinione”.

MILAN E JUVE — Uno sguardo anche al Milan che nelle ultime ore pare essersi allontanato da Ibrahimovic. "Siete sicuri che non arrivi? - rilancia Cassano -. Magari arriva e sta chiedendo un contratto più lungo di 6 mesi. In questa Serie A di scapoli e ammogliati sarebbe ancora decisivo". Così come decisiva, concreta e lanciatissima è la Juventus di Allegri: "Sono un fan di Max - ammette Fantantonio -.

La Juve ha costruito le sue fortune 10 anni fa, anche con lo stadio di proprietà e ora fa un campionato a parte. Oggi si può paragonare a Real Madrid e Barcellona". Poi un confronto tra Icardi e Higuain: "Tecnicamente il Pipita è forte quasi quanto Suarez - dice -. Lo considero più forte di Icardi, ma lo vedo triste, chi gliela dà la palla al Milan, mio nonno? Icardi è diverso: tocca 2 palloni e ne segna almeno uno".

VAR E FUTURO — Il futuro? Stavolta Cassano pare avere le idee chiare: "Mi piacerebbe fare il ds sportivo con pieni poteri. Però,non voglio prendere lo stipendio inutilmente”. L'ultima stoccata è per la Var. "Sta diventando una pagliacciata, uno ormai non sa più se esultare o no. Lasciamoli sbagliare gli arbitri”.

