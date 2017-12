"MESSI È MEGLIO DI CRISTIANO RONALDO”, PAROLA DI TOTTI – “I SOLDI SPESI DAL PSG PER NEYMAR SONO TROPPI, FIGURIAMOCI GLI 85 MLN PAGATI DAL LIVERPOOL PER VAN DIJK" – POI PARLA DI SALAH: "MI DISPIACE SIA ANDATO VIA, L'EGIZIANO È UNO DEI PIU’ FORTI NEL SUO RUOLO"

totti messi 2

Da gazzetta.it

Un altro premio alla carriera per Francesco Totti. E in occasione dei Globe Soccer Awards l'ex capitano giallorosso ha parlato a margine dell'evento che va in scena alla Dubai International Sports Conference. "Preferisco Messi a Ronaldo – ha spiegato subito l'ex numero 10, che poi ha analizzato il momento del calcio –. Ai miei tempi c'era più attenzione per i giovani, oggi ci sono troppi stranieri e non mi piace. I soldi spesi dal Psg per Neymar sono troppi, figuriamoci gli 85 spesi dal Liverpool per Van Dijk".

SALAH

SALAH — E a proposito di Liverpool, nei Reds c'è un giocatore che sta segnando a raffica e che alcuni tifosi della Roma rimpiangono. "Salah? Lo abbiamo venduto dopo aver concordato la scelta, anche se mi dispiace sia andato via – continua Totti –. È uno dei giocatori più forti nel suo ruolo e fa la differenze, avevo legato con lui anche umanamente. Il mio futuro? Posso solo dire che ora non credo farò l’allenatore. L’obiettivo adesso è promuovere il nome di Roma in tutto il mondo. Vediamo in futuro.

MESSI TOTTI 1