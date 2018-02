DI "NEYMAL" IN PEGGIO! LA STAMPA SPAGNOLA PERCULA IL BRASILIANO DEL PSG, IL NUMERO 1 DEL CLUB PARIGINO, AL-KHELAÏFI ESCLUDE CHE O’NEY SE NE VADA A GIUGNO AL REAL E POI SI LAGNA DEGLI ARBITRI: “RISULTATO BUGIARDO, ROCCHI HA FATTO DIVERSI ERRORI. IL REAL QUEST’ANNO, IL BARCELLONA LO SCORSO ANNO…”- FLORENTINO PEREZ FISSA IL PREZZO DELLA NUOVA STELLA DEL REAL ASENSIO: "VALE 700 MILIONI €"

Real-Psg, eliminazione e scippo? Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, dopo la sconfitta dei francesi al Bernabeu, rassicura i parigini almeno per quanto riguarda il futuro di Neymar:

"Abbiamo perso l'andata, ma abbiamo ancora 90 minuti per rimontare in casa" - ha dichiarato Al-Khelaïfi ai microfoni di BeIN Sport - "La partita di ieri non si è conclusa con un risultato giusto perché nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per segnare: l'arbitro ha fatto diversi errori. Se è possibile che Neymar al Real Madrid a giugno? No, zero possibilità, resta qui al 100%. Anzi, a 200%".

2. AL KHELAIFI CONTRO ROCCHI

Il PSG sconfitto per 3-1 sul campo del Real Madrid è convinto di poter ribaltare il risultato tra due settimane al Parco dei Principi. Al contempo però i francesi hanno più di qualcosa da ridire nei confronti dell'arbitraggio dell'italiano Rocchi.

Questo il commento di Nasser Al-Khelaifi. "Credo nella mia squadra e nei miei giocatori in vista della gara di ritorno. Sono convinto che ci qualificheremo ai quarti di finale. L'arbitro è stato contro di noi stasera. Tanti piccoli errori possono cambiare il corso di una partita ed il fuorigioco di Mbappè era inesistente. Barcellona l'anno scorso, Madrid quest'anno".

Ha parlato anche Marquinhos, ex Roma: "Ci sono stati episodi che andrebbero rivisti e che secondo il mio punto di vista hanno condizionato la partita. Sono però sicuro che possiamo fare un bel risultato a Parigi".

