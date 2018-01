"NON HO ATTACCATO I TIFOSI" - PALLOTTA SI INCAZZA CON LA STAMPA: "NON ACCETTO MANIPOLAZIONI" - IL PRESIDENTE GIALLOROSSO AVEVA PARLATO DI SICUREZZA NEGLI STADI E GLI ULTRÀ LO AVEVANO ATTACCATO MA LUI SOSTIENE DI ESSERE STATO MAL TRADOTTO: " I TIFOSI SANI VANNO TUTELATI” – E SULLE DIFFERENZE DI TIFO TRA NORD E SUD? NESSUNA PAROLA…

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Giovedì mattina il presidente della Roma, James Pallotta, parla di sicurezza negli stadi a un convegno a Londra. Ci sono i video, le parole vengono tradotte e mandano i tifosi (in particolare gli ultras) su tutte le furie. E Roma viene riempita di scritte contro il presidente.

Oggi, a distanza di tre giorni, Pallotta fa un comunicato e se la prende con i media, colpevoli di aver “manipolato” le sue dichiarazioni. E quindi, tramite il sito della Roma, precisa: “Sono molto dispiaciuto dal dover constatare che le mie parole in un convegno a Londra siano state deliberatamente mal interpretate. Non accetto manipolazione alcuna da parte dei media - attacca il presidente della Roma -.

A una domanda sulla sicurezza negli stadi che mi è stata posta a Leaders in Sports, ho risposto citando un incontro con il Capo della Polizia, richiesto ed ottenuto per chiedere un ripensamento sulla scelta di introdurre delle barriere divisorie sugli spalti. Un anno e mezzo: tanto è durato il confronto con le istituzioni per la rimozione delle barriere. Un confronto che ci ha visto impegnati a far capire quanto quel provvedimento fosse iniquo nei confronti dei nostri tifosi: colpiva in modo generalizzato tutta la Curva Sud e non chi, effettivamente, si fosse reso protagonista di atti che violavano la legge. In quel contesto, uno dei temi discussi riguardava la possibilità di identificare specificamente, grazie alla tecnologia, i responsabili di determinati reati, senza dover punire indistintamente chi non fosse colpevole”.

I DERBY — Pallotta continua: “A Londra ho anche spiegato che in futuro sarà importante il supporto della tecnologia, per colpire solo gli eventuali responsabili di un reato e tutelare tutti gli altri tifosi. Quei tifosi che mi hanno permesso di innamorarmi di questa squadra, grazie alla passione che li rende unici. Ecco perché ritengo assurdo leggere che avrei attaccato i nostri tifosi durante quel convegno.

Sono abbastanza chiaro e trasparente quando parlo. I media dovrebbero agire responsabilmente quando riportano mie dichiarazioni. Il mio discorso di Londra era volto a un miglioramento dei servizi e dell’esperienza dei tifosi che vengono a sostenere la Roma: sia ora, sia in futuro. Chi non rispetta le leggi dovrebbe essere punito. Tutto qui”. Nessuna parola, infine, da parte del presidente giallorosso su quanto detto rispetto alla differenze di tifo tra Nord e Sud, dove ci sarebbe problemi di sicurezza “significativi”.

