stephens stephens PAVLYUCHENKOVA
"PUTTANA, HAI CERCATO DI COLPIRMI?" – INSULTI E STORIE TESE TRA SLOANE STEPHENS E PAVLYUCHENKOVA – LA TENNISTA AMERICANA SI SCAGLIA CONTRO L’AVVERSARIA DOPO CHE LA RUSSA AVEVA TIRATO UNO SMASH FORTISSIMO VERSO IL SUO CORPO – L’ARBITRO INTERVIENE PER DIVIDERLE - VIDEO-
IL CINEMA DELLA MAMMÌ - ''OPERA SENZA AUTORE'' DEL PLURIPREMIATO FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK, TRA GRANDI ATTORI E TEMA IRRESISTIBILE, È UN ATTENTO RACCONTO DELL'ARTE E DELL'EUROPA. CI RACCONTA LA VITA DEL PIÙ GRANDE PITTORE VIVENTE, GERHARD RICHTER, CAMBIANDO IL NOME MA NON LA SOSTANZA: L'ARTE DEVE NASCERE DAL TRAUMA E LUI NE HA ACCUMULATI PARECCHI…
BALLANDO SULL'ORLO DEL PRECIPIZIO - LA VISPA THERESA ENTRA A PASSO DI DANZA, SE COSÌ SI PUÒ CHIAMARE IL SUO MUOVERSI LEGNOSO E SCOMPOSTO, PER IL DISCORSO DI CHIUSURA DEL CONGRESSO TORY: ''FUORI DALL'UNIONE EUROPEA AVREMO UN FUTURO RADIOSO''. IN REALTÀ NESSUNO SA COME SARÀ LA BREXIT, LEI STA PER ESSERE COLPITA DA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA E BORIS VUOLE SOFFIARLE LA POLTRONA. LET'S DANCE!
NON TI AMOS PIÙ - BOLLORÉ SI SAREBBE CONVINTO CHE È ARRIVATO IL MOMENTO DI CAMBIARE CAVALLO IN TIM. GENISH OVVIAMENTE NON SE NE ANDRÀ SENZA FARE RUMORE. LE SUE OPZIONI SONO UNA LIQUIDAZIONE DA CAPOGIRO, IL VERTICE DI TIM BRASIL, O UN'AZIONE LEGALE. PER QUESTO IL CDA DOVREBBE VOTARE ALL'UNANIMITÀ LA SUA SOSTITUZIONE - IL FONDO ELLIOTT IRRITATO CON FULVIO CONTI - MEDIAZIONE CON PALERMO SUL NUOVO NOME
LA (NON) IMPORTANZA DI CHIAMARSI EUGENIE – LA CUGINA SFIGATA DEI PRINCIPI HARRY E WILLIAM STA PER SPOSARSI, MA LE NOZZE STANNO SULLE BALLE AI SUDDITI – UNA PETIZIONE HA RACCOLTO OLTRE 30MILA FIRME PER IMPEDIRE CHE SOLDI PUBBLICI VENGANO SPESI PER LA CERIMONIA E LA BBC HA SNOBBATO LA DIRETTA. E SAPETE COME SI E' SCOPERTO CHE AL POVERO SPOSO NON ANDRA' NESSUN TITOLO NOBILIARE? DALLE TAZZE COMMEMORATIVE (ECCO PERCHE')
COMPORTAMENTO POCO CRISTIANO – IL SUN SCODELLA IL VIDEO DELLA SERATA IN DISCOTECA DI CR7 CON LA RAGAZZA CHE LO ACCUSA DI STUPRO- LE IMMAGINI RISALGONO AL 2009: QUANDO IL PORTOGHESE ERA IN VACANZA A LAS VEGAS. IN QUELL’OCCASIONE CONOBBE L’AMERICANA – LUI RIGETTA LE ACCUSE: “SOLO FALSITA'. NEGO TUTTO. LO STUPRO E' UN CRIMINE ABOMINEVOLE" - VIDEO
CAFONALINO - GRAN PARTY VIPPAIOLO A FIRENZE PER I 200 ANNI DEL SIGARO TOSCANO - “DAMINA” BOSCHI SI ACCOMODA ACCANTO ALLA ZAZZERA DI MONTEZEMOLO, CHE GUIDA IL GRUPPO INSIEME A GAETANO MACCAFERRI - TRA I PIATTI DI DAVIDE OLDANI E IL MONOLOGO DI LELLA COSTA, SFILA TUTTA LA GENTE CHE CONTA (LE RUGHE) - DAI LETTA A AZZURRA CALTAGIRONE, DA SALVO NASTASI A FULVIO CONTI, GLI ABETE, RONDOLINO E MINOLI, ECCO CHI C’ERA