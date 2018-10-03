"PUTTANA, HAI CERCATO DI COLPIRMI?" – INSULTI E STORIE TESE TRA SLOANE STEPHENS E PAVLYUCHENKOVA – LA TENNISTA AMERICANA SI SCAGLIA CONTRO L’AVVERSARIA DOPO CHE LA RUSSA AVEVA TIRATO UNO SMASH FORTISSIMO VERSO IL SUO CORPO – L’ARBITRO INTERVIENE PER DIVIDERLE - VIDEO

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