20 feb 2018 13:02

"RUMOROSI" E ROSICONI: QUELLI DEL CITY NON SANNO PERDERE – IL KO A WIGAN IN "FA CUP" MANDA IN TILT GUARDIOLA CHE ARRIVA QUASI ALLE MANI COL TECNICO AVVERSARIO, I TIFOSI "CITIZENS" SFASCIANO LO STADIO E AGUERO… – L’EROE DELLA SERATA E’ WILL GRIGG ("ON FIRE") – VIDEO