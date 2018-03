22 mar 2018 15:46

RISINTONIZZATE I DECODER PER LA CHAMPIONS – IL 3 APRILE JUVE-REAL ANDRA’ IN CHIARO SUL NUOVO CANALE 20 DI MEDIASET - QUESTA MATTINA IL NUOVO CANALE DEL DIGITALE TERRESTRE HA ESORDITO SULLA FREQUENZA OCCUPATA IN PRECEDENZA DA RETE CAPRI – IL CENTROCAMPISTA DEL REAL CASEMIRO IN VERSIONE IVAN DRAGO: "DOUGLAS COSTA? LO SPEZZO IN DUE" – VIDEO