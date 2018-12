ROCCHI HORROR SHOW- “L’ERRORE SUL CONTATTO ZANIOLO-D’AMBROSIO È INCONCEPIBILE”, IL CAPO DEGLI ARBITRI NICCHI STIGMATIZZA QUANTO ACCADUTO IN ROMA-INTER – IL CT MANCINI: “LA VAR VA USATA SEMPRE” – SOLO L’ALTRO IERI RENZI ALLA ‘GAZZETTA’ DICEVA: “ROCCHI E’ IL NUMERO UNO’ (ORA CONFERMA O RITRATTA?) – INTANTO ANCHE L’UEFA DICE SI’ ALLA VAR: SARA’ INTRODOTTA DAGLI OTTAVI DI CHAMPIONS - VIDEO

Fabio Licari per gazzetta.it

Ora è ufficiale: l'Esecutivo Uefa ha detto sì alla Var. La Video Assistant Referee entrerà in vigore dagli ottavi della Champions League di questa edizione: la decisione è arrivata oggi a Dublino dal comitato esecutivo dell'Uefa. Insomma, alla fine ha prevalso il pragmatismo: al sorteggio di Montecarlo il presidente Ceferin aveva annunciato la moviola in campo dalla stagione 2019/2020. A settembre c'era stato un altro "no", ma adesso è cambiato tutto. Tanto che la tecnologia sarà introdotta anche nell'Europeo Under 21 in programma in Italia nel mese di giugno. Gli arbitri d'altronde sono pronti da tempo visto che negli ottavi sarà impiegata quella dozzina di fischietti top abituati alla Var sia nei campionati nazionali sia al Mondiale.

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Un errore inconcepibile”. Così il presidente degli arbitri, Marcello Nicchi, definisce la decisione di non consultare il Varda parte dell’arbitro Gianluca Rocchi e dall’addetto alla Video assistant referee, Michael Fabbri, sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio. Dopo le proteste di Francesco Totti nel post Roma-Inter e la lunga discussione sulla mancata consultazione tra il fischietto in campo e l’assistente davanti agli schermi, anche il numero uno dell’Aia prende posizione.

“Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore”, ha detto Nicchi all’Adnkronos sull’episodio accaduto nel posticipo di domenica sera in merito al fallo da rigore in area di D’Ambrosiosu Zaniolo ignorato dai due arbitri. “È un errore inconcepibile – ribadisce Nicchi – Bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio, questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti“.

In mattinata, il contatto e le polemiche erano state commentate anche dal ct della Nazionale, Roberto Mancini. “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e non creare polemiche“, è stato il commento di Mancini, ospite di ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio1.

3. RENZI

Estratto dell’intervista a Matteo Renzi di Luca Calamai pubblicata da La Gazzetta dello Sport

Da ex arbitro come giudica la Var?

«Grandissima cosa. Noi ci lamentiamo sempre ma abbiamo i migliori arbitri del mondo.

Rocchi, cresciuto nella sezione di Firenze, è il numero uno».

