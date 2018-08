DAGO PROFANA CAPALBIO, LA FU PICCOLA ATENE DELLA INTELLIGHENZIA DELLA SINISTRA - PREMIATO PER “DAGO IN THE SKY”, ASCOLTA BASITO FURIO COLOMBO INDIGNARSI PER LA NAVE DICIOTTI. DAGO REPLICA: “MA VOI CON CHE CORAGGIO VI INDIGNATE SE PROPRIO QUI, A CAPALBIO L’ANNO SCORSO VI SIETE RIFIUTATI DI ACCOGLIERE LA MISERIA DI 50 MIGRANTI 50?” - ANCORA: “ALZATE IL DITINO SU QUEL TRUCIDO DI SALVINI MA NEMMENO UNA PAROLA È STATA SPESA SULLA STRAGE DI GENOVA: PERCHÉ ABBIAMO DOVUTO ASPETTARE 4 GIORNI PRIMA DI RIUSCIRE A LEGGERE SU “REPUBBLICA” E IL “CORRIERE” IL NOME DI BENETTON, QUELLA CARA FAMIGLIA CHE OGNI ANNO SGANCIA SUI GIORNALI 60 MILIONI DI INSERZIONI PUBBLICITARIE? I TAPINI SCRIVEVANO: ATLANTIA. MA COS’È ATLANTIA, UN NUOVO FILM DI WALT DISNEY?” - VIDEO