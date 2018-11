LA ROMA LA PRENDE A RIDERE: “FALLO DI GUANCIA?” - DOPO LE PROTESTE DI MONCHI PER IL RIGORE CONCESSO ALLA VIOLA, ARRIVA L’IRONIA SUL PROFILO TWITTER UFFICIALE DEL CLUB – SARCASMO ANCHE SUL FAIR PLAY FINANZIARIO A POCHI GIORNI DALLE RIVELAZIONI SU PRESUNTI AIUTI A PSG E CITY: "GLI SFORZI PER RISPETTARE IL FINANCIAL FAIR PLAY SONO REALI, (PER QUALCUNO DI NOI)" - VIDEO

Un giorno non è bastato alla Roma per sbollire la rabbia dopo la partita di Firenze. Quel rigore fischiato per il presunto fallo di Olsen su Simeone proprio non va giù al club giallorosso.

Dopo le durissime parole di Monchi al termine del match («C'è il Var, e il rigore non c'è. Ogni volta che guardo l'episodio mi arrabbio. Mi domando: perché la Roma deve sempre stare zitta? Se dobbiamo parlare, parliamo»), oggi arriva l'ironia del profilo Twitter ufficiale. Nel post, insieme con la fotosequenza dell'"impatto", c'è un amaro «Fallo di guancia?».

Ci sarà poco altro tempo però per la Roma per recriminare sull'episodio. Mercoledì è già tempo di Champions: a Mosca, contro il Cska, la squadra di Di Francesco si gioca un bel pezzo di qualificazione.

Il Financial Fair Play secondo la Roma

Nel secondo tweet, stavolta sull'account inglese, la Roma posta un video in cui due orsi cercano di scalare una montagna di neve: il primo, più grande, arriva in cima con facilità mentre il secondo più piccolo dopo vari tentativi finisce per scivolare sempre più in basso. Il testo del messaggio è emblematico: "The FFP struggle is real (for some of us)", "Gli sforzi per rispettare il Financial Fair Play sono reali, (per qualcuno di noi)". Il tutto a pochi giorni dalle rivelazioni da parte di Football Leaks di presunti aiuti a Psg e Manchester City da parte dell'Uefa.

