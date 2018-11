ROMA SPARITA – CI VOLEVANO SCHICK E COMPAGNI PER RESUSCITARE L’UDINESE CHE IN CAMPIONATO NON VINCEVA DA 2 MESI: BUONA LA PRIMA PER IL NUOVO TECNICO BIANCONERO NICOLA - E’ LA 4° SCONFITTA IN CAMPIONATO PER I GIALLOROSSI (ANCORA KO DOPO LA SOSTA) – DI FRANCESCO: "SONO AVVELENATO..." - MARTEDI’ C’E’ LA CHAMPIONS CONTRO IL REAL CHE CROLLA CONTRO I BASCHI DELL’EIBAR…

Da gazzetta.it

Dopo un primo tempo a reti inviolate, in cui è stata la Roma a controllare il gioco, l’Udinese ha sbloccato il risultato nella ripresa e hanno vinto 1-0 l'anticipo della tredicesima di A. I giallorossi hanno provato a reagire, ma gli uomini di Nicola si sono difesi bene. Buona la prima per il tecnico ex Crotone, subentrato a Velazquez sulla panchina friulana.

DECIDE DE PAUL — Nonostante i tanti tentativi dei romanisti nella prima frazione, al 54’ De Paul, servito da Pussetto, ha portato avanti i suoi. Il trequartista argentino ha scartato Juan Jesus e beffato Mirante con un colpo sotto. I giallorossi hanno poi sfiorato il pari con Nzonzi che su azione di calcio d’angolo è andato vicino al gol di testa. Poco dopo però l’Udinese ha trovato la rete del 2-0 con Pussetto, ma l’arbitro Fabbri ha annullato per un tocco di mani. L’argentino ha avuto anche un’altra buona occasione nel finale, quando di testa ha mandato la palla fuori di poco. Nei minuti di recupero erroraccio di Fofana, egoista nel non servire i compagni meglio piazzati.Tre punti d’oro per l’Udinese, che trova ossigeno dopo due mesi poveri di risultati che l’hanno trascinata in zona retrocessione.

ALLARME REAL

Andrea De Pauli per il Corriere dello sport

Prima sconfitta della nuova era Santiago Solari per il Real Madrid, che a tre giorni dal big match di Champions League dell’Olimpico di Roma, crolla ad Ipurua contro lo sbarazzino Eibar di José Luis Mendilibar. Addirittura 3-0 per i baschi, che mettono così fine alla striscia positiva dell’erede Lopetegui, che dal giorno dell’arrivo aveva inanellato 4 vittorie, una dietro l’altra, convincendo Florentino Perez a metterlo sotto contratto fino al 30 giugno del 2021. E a guardare l’espressione del presidentissimo blanco al fischio finale, viene da pensare che inizia a farsi largo qualche dubbio sulla bontà della scelta.

BATOSTA - Una manciata di minuti e una pregevole volée di Kike Garcia che coglie in pieno il palo preannuncia che per ilReal sarà una giornata complicata. Privo dell’uomo d’ordine Casemiro, che non ci sarà neppure a Roma per la sfida che assegnerà il primato del gruppo G di Champions League, Solaridecide di scommettere su Dani Ceballos, fiancheggiato dagli abituali Modric e Kroos sulla mediana. Scelta spericolata, che viene pagata cara al 18’, quando i locali passano con una fortunosa rete di Escalante, che si vede sbattere addosso un rinvio alla disperata dello sperduto Ceballos.

Il Signor Martinez Munuera in un primo tempo annulla per un precedente fuorigioco dello scatenato Cucurella che non esiste. A fare giustizia interviene il Var. Ad inizio ripresa i baschi raddoppiano con un pregevole diagonale di Sergi Enrich. A chiudere ogni discorso, poi, ci pensa Kike Garcia. Segnali allarmanti per i blancos, che vedono svanire l’autostima che pareva recuperata con il cambio di panchina proprio alla vigilia della supersfida con i ragazzi di Di Francesco.

