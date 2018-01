9 gen 2018 18:32

IL ROSSONERO CON LA FIASCHETTA – VENIVA DA NOTTINGHAM, COME ROBIN HOOD, IL FONDATORE DEL MILAN – ARRIVO’ IN ITALIA COME TECNICO TESSILE E MOLLO’ LA MOGLIE IN VIAGGIO DI NOZZE PER GIOCARE UNA PARTITA – LA STORIA DI HERBERT KILPIN IN UN LIBRO. MORI' A 46 ANNI, E’ SEPOLTO NEL CIMITERO MONUMENTALE