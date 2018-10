L’AMORE E’ DZEKO MA LA PREMIER CI VEDE BENISSIMO – IL CENTRAVANTONE GIALLOROSSO FA DOPPIETTA CON LA BOSNIA: IN NAZIONALE (55 GOL SU 301 TOTALI) SEGNA PIU' DI MESSI E CR7 - DALL'INGHILTERRA ANNUNCIANO: SOUTHAMPTON, CRYSTAL PALACE E CARDIFF VOGLIONO IL GIALLOROSSO

MICHELE MAZZEO per Libero Quotidiano

dzeko

Ci sono attaccanti che quando indossano la maglia della propria nazionale non riescono a mantenere lo stesso livello di prolificità tenuto nel club di appartenenza.

E poi ci sono quelli che quando rappresentano il proprio Paese addirittura si esaltano.

dzeko

È il caso di Edin Dzeko, bomber della Roma, autore di una doppietta contro l' Irlanda del Nord che ha permesso alla sua Bosnia di avvicinare la promozione in Lega A della Nations League. Due gol importanti sul piano personale poiché gli hanno permesso di superare quota 300 segnature in carriera confermandosi strepitoso stoccatore con la propria selezione, con cui segna con una frequenza tale da far invidia pure a Messi e Cristiano Ronaldo.

Con la doppietta ai nordirlandesi Dzeko è giunto infatti a 301 centri in carriera. Il 32enne di Sarajevo ha segnato con continuità ovunque: 11 quelli messi a segno con i cechi del Teplice, 85 con i tedeschi del Wolfsburg, 72 con gli inglesi del Manchester City e, fin qui, 78 nella sua avventura italiana con la Roma. Ma, come detto, Edin quando c' è da metter dentro il pallone non fa differenza tra club e nazionale: non stupisce dunque il fatto che, oltre ad essere il primatista per numero di presenze con la Bosnia, ne sia anche di gran lunga il recordman di reti. Stupisce di più invece la sua media realizzativa di 0,57 gol a partita (55 in 97 apparizioni).

dzeko

Un dato eccezionale, che desta maggior stupore se la si confronta con quella degli altri calciatori attualmente in attività: basti pensare che quella di Messi con l' Argentina è di "appena" 0,51 ad incontro, mentre quella di Cristiano Ronaldo con il Portogallo "solo" di 0,55 per match. Non sorprende quindi che, anche a 32 anni suonati, il centravanti giallorosso sia ancora uno dei pezzi più ricercati sul mercato.

dzeko maglia forza sean

Secondo la stampa inglese difatti Southampton, Crystal Palace e Cardiff sono pronte a presentare un' offerta alla Roma per accaparrarsi il bosniaco. Tre club non di primissima fascia, ma con budget in grado di soddisfare le richieste dei capitolini e dello stesso giocatore. Tre società che hanno in comune il problema del gol. E, come visto, chi meglio di Dzeko per risolverlo?

dzeko 1