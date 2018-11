AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE-SANI: “MI DANNO DELL’UBRIACONE MA IO PASSO MESI SENZA BERE VINO” – L’EX TECNICO DELLA FIORENTINA E DEL PARMA A “SKY SPORT”: "MI SAREBBE PIACIUTO GUIDARE UNA NAZIONALE, OGGI PRODUCO VINO MA NON HO MAI DETTO CHE SMETTO DI ALLENARE" – WHATSAPP? MAI AVUTO. SE UN PRESIDENTE MI VUOLE, DEVE MANDARMI UN SMS" – "I SOCIAL? SONO PERICOLOSI": ECCO PERCHE’ - VIDEO

MALESANI VINITALY

Vi ricordate Alberto Malesani? Lui, la Fiorentina e un Parma di Campioni, da Thuram a Buffon. Oggi produce vino grazie alla sua azienda a Trezzolano, in provincia di Verona: "Lo faccio da un po'...". Anche se la sua immagine ne ha risentito proprio per questo motivo: "Ora mi danno dell'ubriacone!". Tutta colpa di una foto e dei social network: "Sono utili, ma bisogna fare attenzione".

Malesani ne ha parlato su Sky Sport: "Qualche tempo fa circolava una mia foto con un bicchiere in mano dove sembravo un ubriacone, invece stavo male! Avevo preso diversi chili a causa di un problema alla tiroide, ogni giorno assumevo cortisone". Alcuni ragazzi lo incontrano per strada e lo fermano: "Possiamo farci una foto?". Malesani dice di sì ma si raccomanda: "Non pubblicate nulla". E invece...

"Io ubriacone? Ma se non bevo per mesi..."

MALESANI

"Quei ragazzi pubblicarono la foto e da lì è iniziato tutto. Sono stati creati anche diversi profili fake a mio nome, ma io non ho mai avuto nessun account!". E il vino? "Non è vero che sono un ubriacone! Passo mesi senza bere". Immagine deteriorata a causa dei social, ma Malesani non ha ancora smesso, è ancora a caccia di un'avventura. Anche senza... WhatsApp: "Non ce l'ho, se qualche presidente mi vuole può spendere un po' di più e mandarmi un sms".

Nessuna voglia di smettere quindi: "Non ho mai detto che smetto di fare l’allenatore. Dopo 23 anni di squadre di club mi sarebbe piaciuto allenare una Nazionale, questo è vero, due anni fa avevo anche parlato con la Federazione greca ma non se n'è fatto nulla. Mi dispiace aver chiuso male con il Sassuolo (stagione 2013/14, 5 partite e 5 sconfitte in Serie A ndr) dopo appena quattro settimane di lavoro.

MALESANI

Evidentemente doveva essere quello il mio capolinea. Anche se in carriera, tra trofei e riconoscimenti individuali, ho avuto anche io le mie belle soddisfazioni. Sono molto orgoglioso di questo". Parma in primis, l'ultimo club italiano a vincere la Coppa Uefa del 1999, in finale contro il Marsiglia. Crespo e Chiesa davanti, Veron tra le linee. Alberto Malesani in panchina

