L’UOMO SEPOLTO DALLA VALANGA – LE DRAMMATICHE IMMAGINI DELLO SNOWBOARDER TRAVOLTO DA UNA SLAVINA: ECCO COME E’ FINITA - VIDEO

snowboarder

Da Libero Quotidiano

Incredibile, e fortunatamente andato a buon fine, salvataggio Lake Tahoe, località sciistica della California, negli Stati Uniti. Dove un appassionato di snowboard è stato travolto da una slavina. L' uomo è rimasto per sei minuti sotto la neve prima di essere liberato dai soccorritori, che hanno scavato a mani nude nella neve.

Soltanto pochi giorni fa, in Italia, uno snowboarder di 27 anni, Daniele Della Calce, di Buccinasco (Milano) è morto in un incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine piemontesi. Per la verità, gli incidenti di cui restano vittime gli appassionati di questo sport stanno aumentando in maniera preoccupante.

snowboarder