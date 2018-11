IL RUGGITO DI VALE: “IO FINITO? ORMAI LO RIPETONO DA 10 ANNI; CI SONO ABITUATO” – ROSSI A SKY: QUEST’ANNO SONO PIU’ IN FORMA DELL’ANNO SCORSO. PERNAT HA DETTO CHE RISCHIO DI MENO? E’ VERO CHE QUANDO SEI GIOVANE SEI PIU’ SPENSIERATO MA IO NON SONO MAI CADUTO TANTO PERCHE’…

Valentino Rossi ha parlato ai microfoni di Sky prima del Gran Premio della Malesia, a Sepang. Dopo il sesto posto di Motegi e la contemporanea vittoria del compagno della Yamaha Maverick Vinales, non sono mancate le critiche nei suoi confronti, a cui risponde a muso duro: "Ho sentito dire tante volte che sono finito, ci sono abituato… La vittoria di Vinales è stata importante per l’armonia. Dai dati ho capito qualcosa, ma serve capirlo prima".

Rossi anzi spiega che "quest’anno sono più in forma dell’anno scorso, arrivo meglio a fine gara. Ovviamente gli altri piloti sono fortissimi, giovani e possono migliorare la condizione. Anche Vinales, migliora perché ha 23 anni".

Carlo Pernat ha detto che Il Dottore rischia inconsciamente meno e comincia a risentire della sua età: "Sinceramente non sono mai caduto tanto perché non mi piace cadere, è vero che quando sei giovane sei più spensierato, ma per me non cambia ora, non ci penso al rischio quando sono in gara".

La Yamaha della prossima stagione: "L’anno prossimo le moto, mie e di Vinales, saranno simili, cambia poco, non è come in Honda dove Marquez e Pedrosa hanno moto diverse. Il fatto che Morbidelli ne avrà un’altra ufficiale non sarà un problema, sarà come Crutchlow per la Honda".

Intanto Jorge Lorenzo è stato dichiarato "fit" per correre in Malesia. Il centauro della Ducati scenderà in pista per le prime libere e deciderà lui se procedere nel weekend: "Mi sento meglio rispetto a Motegi, questo è sicuro, l'operazione è andata bene, mi sento più forte, sento di avere più energia. Una settimana fa mi sono operato, ieri ho tolto il gesso dal polso, quindi la mobilità non è al massimo. Adesso dobbiamo velocizzare il recupero. Ci proverò, sto sicuramente meglio rispetto al Giappone, vedremo se riuscirà a correre per tutto il weekend".

