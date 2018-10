SAN CRISTIANO RONALDO VERGINE E MARTIRE - DIRETTORI DI GIORNALI E TV, PRIME FIRME, CONDUTTORI E OPINIONISTI, TUTTI A SANTIFICARE CR7 DOPO LE ACCUSE DI STUPRO - DA CARESSA A ZAZZARONI, DAL DIRETTORE (JUVENTINO) DE “LA GAZZETTA”, ANDREA MONTI, FINO A CRUCIANI E MUGHINI: ECCO LA COMPILATION DELLE DIFESE SPERTICATE PER L’ATTACCANTE PORTOGHESE

Paolo Ziliani per “il Fatto quotidiano”

Erano 9 amici al bar. Che volevano cambiare, se non il mondo, almeno il comune senso del pudore (e dell' etica). E fare chiarezza sul pasticciaccio brutto di Cristiano Ronaldo. Ieri siamo riusciti a sorprenderli tutti riuniti al Bar dello Sport: Mario Mattioli di Rai Sport, Massimo Caputi caporedattore de Il Messaggero, Claudio Albanese responsabile comunicazione Juventus, Andrea Monti direttore della Gazzetta, Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport, Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, Fabio Caressa di Sky Sport, Giuseppe Cruciani di Radio 24 e Giampiero Mughini opinionista Rai e Mediaset. Questa la trascrizione della nostra intercettazione ambientale.

Cruciani: "È ridicolo. Cioè, lei va nella stanza, lui ci prova, poi viene stuprata analmente senza che lei possa opporre resistenza? Secondo voi è possibile che Ronaldo, 10 anni fa, stupri una ragazza analmente perché lei non vuole, non oppone resistenza, non riesce a districarsi, non riesce a mandarlo a fare in culo? Boh ragazzi, non è Tyson, eh?".

Zazzaroni : "Non sarà Tyson, ma io in prima pagina l'ho chiamato CRSEX. E il titolo della foto era: un vero macho!".

Monti: "Calma ragazzi! Qui hanno riaperto l'inchiesta e alla Nike si sono detti preoccupati per queste inquietanti accuse". Che sulla Gazzetta ho fatto diventare infamanti accuse, mi sembra meglio no?".

Mughini: "Ma di cosa parliamo! Non è uno stupro, che è una parola precisa: è un rapporto sessuale non consenziente".

Mattioli: "E dico di più. Magari non una professionista, ma come chiamare una ragazza che dopo una serata a ballare, scherzare e bere accetta alle 3 del mattino di salire in camera con te?".

Mattioli: "Nella fattispecie la signora all' epoca aveva 24 anni ed era ballerina ed indossatrice. Non era uscita dal convento la mattina".

Jacobelli: "Io ho titolato in prima: Più forte del fango! ".

Zazzaroni: "Io: Cristiano in croce!".

Albanese: "Bravi. In linea col comunicato in cui dicevamo che Ronaldo ha dimostrato la sua grande professionalità e serietà e le vicende assertivamente risalenti a quasi 10 anni fa non modificano questa opinione".

Caressa: "Io al club ho fatto il termometro sulla situazione Ronaldo in Italia e mi sono inventato un 37 gradi. Temperatura non altissima, corrisponde alla vita che viviamo tutti noi al bar, un interesse relativo. A me interessa più parlare di questa Juventus inarrestabile".

Mattioli: " E piantiamola di fare i farisei. Continuo a chiedere a voi, menti illuminate, come giudicate queste signore attualmente di 34, 52 e 54 anni, ovvero le ultime vittime di violenze che se ne ricordano dopo rispettivamente 10, 28 e 32 anni passati in depressione?".

Caputi: "Tra l' altro, che ce ne importa? Il vero vincitore della giornata è comunque Cristiano Ronaldo: mentre gioca e segna arriva la notizia che le prove riguardanti la denuncia di stupro sono andate perse! ".

Tutti: "Per CR7 ! Hip hip: urrà!".

(segue brindisi) N.b. In neretto le citazioni testuali.

