Gianluca Monti per gazzetta.it
SANREMO? NO, SAN PAOLO! FESTIVAL DEL GOL A NAPOLI: POKER ALLA LAZIO, SARRI SI RIPRENDE IL PRIMO POSTO – CALLEJON REPLICA A DE VRIJ: NEL SECONDO TEMPO IL NAPOLI SI SCATENA E PRENDE IL LARGO IN 2 MINUTI (AUTORETE DI WALLACE E ZIELINSKI) – QUARTO GOL CAPOLAVORO DI MERTENS – DE LAURENTIIS: "CHE PARTITA MERAVIGLIOSA" - SARRI ESPULSO PER PROTESTE - TUTTI IN CAMPO CON LA MAGLIA DELL’INFORTUNATO GHOULAM…-
Gianluca Monti per gazzetta.it
SANREMO, ATTO FINALE: VINCONO ERMAL META E FABRIZIO MORO – SUL PODIO ANCHE LO STATO SOCIALE E ANNALISA – LA SORPRESA DI FIORELLO AL TELEFONO, PAUSINI CANTA TRA LA GENTE IN STRADA - IL MONOLOGO DI FAVINO SULL’EMARGINAZIONE EMOZIONA L'ARISTON (VIDEO) - POI IL FESTIVAL RICORDA LA TRAGEDIA DELLE FOIBE – IL TWEET DI GENTILONI – VIDEO
GIOCHI DI PACE - LA SORELLA DI CICCIO KIM RECAPITA AL PRESIDENTE DELLA COREA DEL SUD UNA LETTERA (CON INVITO) DEL LEADER NORDCOREANO: “VIENI A TROVARMI” – DOPO LA STORICA STRETTA DI MANO DURANTE LA CERIMONIA INAUGURALE, LA DIPLOMAZIA CONTINUA A FARE IL SUO CORSO: IL PRESIDENTE SUDCOREANO AVREBBE DETTO SI’ AL VIAGGIO A PATTO…
‘’ITALO? MEGLIO LA QUOTAZIONE CHE LA VENDITA’’ - DELLA VALLE, SECONDO AZIONISTA DI NTV (17,14%): “ERA MEGLIO CONSERVARE LA GUIDA ITALIANA DELLA SOCIETÀ” – PORRO: ‘’UN PEZZO D'ITALIA CHE SE NE VA? SI TRATTA DI UNA GRANDE STUPIDAGGINE. CHI COMPRA ITALO, DI FATTO COMPRA UNA CONCESSIONE PER OPERARE SUI BINARI POSSEDUTI DALLE FERROVIE ITALIANE. MICA SI PRENDE TRENINI E ROTAIE E LE DELOCALIZZA”
CACCIA ALL’ORGASMO PERDUTO – IN ITALIA SI PARLA TANTO DI SESSO MA SE NE FA SEMPRE MENO – ECCO COSA (NON) SUCCEDE SOTTO LE LENZUOLA DEI MILLENNIALS – IL LIBRO PER RITROVARE IL PIACERE DI FARLO
LA VENDETTA DI "BRUNELLESCHI" BERNARDESCHI – IL GRANDE EX FISCHIATISSIMO AL FRANCHI SEGNA E ESULTA DAVANTI AI TIFOSI VIOLA – LA SORELLA RINCARA: "SEI RIUSCITO A ZITTIRE UNO STADIO. CARI FIORENTINI, TUTTI MUTI, STIAMO GODENDO…” - VIDEO
CAFONALINO DELLA MINIGONNA - SOTTO ‘PROCESSO’ AL TEATRO PARIOLI C'E' MARY QUANT, INTERPRETATA DA SIMONETTA GIORDANI (CDA FERROVIE), CON AVVOCATO DIFENSORE CATRICALÀ E TESTIMONE IL SUPER-PARRUCCHIERE ROBERTO D’ANTONIO NEI PANNI DI UN SIMIL VIDAL SASSOON - GIUDICA AUGUSTA IANNINI, HABITUÉE DELLE SERATE DI ELISA GRECO, PER L'ACCUSA IL MAGISTRATO FABRIZIO GANDINI ED ELISA ANZALDO (TG1). SUL PALCO ANCHE UN PARRUCCATO GUILLERMO MARIOTTO