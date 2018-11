21 nov 2018 18:07

SCHUMI FOREVER – LA FAMIGLIA DI MICHAEL SCHUMACHER HA PUBBLICATO UN’INTERVISTA INEDITA CHE RISALE A POCHI MESI PRIMA DEL TRAGICO INCIDENTE SUGLI SCI – DALLA VITTORIA PIÙ BELLA IN CARRIERA, AI SUOI IDOLI AL RIVALE MIKA HAKKINEN: “LA PERSONA CHE HO RISPETTATO DI PIÙ IN CARRIERA, SIA PER LE GRANDI BATTAGLIE CHE PER UNA RELAZIONE MOLTO SOLIDA ANCHE UNA VOLTA TOLTI I CASCHI…” (VIDEO)