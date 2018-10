14 ott 2018 10:32

SCHUMI JR SBANCA IN FORMULA TRE ED È PRONTO PER IL GRANDE SALTO: HA GIÀ RICEVUTO LA PATENTE PER GAREGGIARE IN FORMULA UNO - ''NON HO BISOGNO DI ANDARE A CERCARE UN MODELLO. LA FONTE DI ISPIRAZIONE PER LA MIA CARRIERA DI PILOTA È PAPÀ. LUI È STATO IL PIÙ GRANDE DI TUTTI I TEMPI E IO MI AUGURO DI RIUSCIRE ALMENO IN PICCOLA PARTE AD IMITARLO''. LO HA BATTUTO: HA VINTO A 19 ANNI, MENTRE MICHAEL SENIOR NE AVEVA 21