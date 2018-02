SCIOCCHEZZAIO PALLONARO - L'INVETTIVA DI MASTELLA, SINDACO DI BENEVENTO CONTRO L' ARBITRAGGIO DI PAIRETTO: "IGNOBILE E SCANDALOSO" L' UTILIZZO DEL VAR? "DISINVOLTAMENTE" AVVERSO ALLE SQUADRE MENO BLASONATE - BOLT FIRMA PER UNA SQUADRA DI CALCIO - "IL MOVIMENTO 5 STELLE VORREBBE ZEMAN COME MINISTRO DELLO SPORT. SCARTATA L' IDEA DEL MINISTERO DELLA DIFESA" – VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

inter benevento

- O è una notizia fantastica o è l' esatto contrario. Ieri sera Usain Bolt ha annunciato di aver firmato per una squadra di calcio. L' impressionante velocista è un fanatico del pallone nonché tifoso accanito del Manchester United. Ma per la rivelazione su quale sia la squadra bisogna aspettare un nuovo annuncio, in programma domani.

- L' arbitraggio di Pairetto? Ignobile e scandaloso. L' utilizzo del Var? "Disinvoltamente" avverso alle squadre meno blasonate. Le telecronache in questi casi? A un livello di faziosità incredibile e non più tollerabile... L' invettiva contro i poteri forti del calcio è del povero Clemente Mastella, sindaco di Benevento, subito dopo la sconfitta di San Siro. Virgolette comprese. La conclusione del pasionario sannita è per l' intero calcio: a questo punto, ha scritto in un comunicato, è meglio che la Serie A la giochino le squadre dei proprietari cinesi, americani e canadesi e le altre giochino un altro campionato.

mastella

- «Guardate quanto affondano i miei piedi» (L' eroico Francesco Cosatti di Sky si immerge nella neve del campo a Torino: e la telecamera zooma sulle sue estremità nel primo piano più fetish della storia del calcio televisivo)

- Nel gelo di Marassi la curva dei tifosi lancia uno sberleffo ai tifosi comodamente a casa davanti alla tv e viene esposto lo striscione "Un calcio alla tv/solo io, solo tu".

C' è caso che Celentano quando scrisse la canzone avesse in mente una situazione molto più riscaldata. Ma il doppiosenso del calcio alla tv non è male.

bolt

- «Tre a tre. Ed evitiamo la rima» (Commentando la magnifica Scozia-Inghilterra di rugby Vittorio Munari cerca di consolarsi dei dispiaceri procurati dagli azzurri al 6 Nazioni evocando un licenzioso detto milanese) *** «Da dove cominciamo? Dal fondo, naturalmente» (Franco Bragagna fa partire immagini dello sci di fondo dalla Corea e non resiste alla tentazione, Raidue). "Il Movimento 5 Stelle vorrebbe Zeman come Ministro dello sport. Scartata l' idea del Ministero della difesa" (Unfair Play).

- Alla Domenica Sportiva discutono su certi atteggiamenti un po' a rischio dei calciatori di primo piano che decidono di divertirsi in certe notti di bisboccia. E a Eraldo Pecci, ospite in studio, viene chiesto se ai suoi tempi anche lui corresse in auto.

E Pecci: «Io? Io non correvo nemmeno in campo».

zeman