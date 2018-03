SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – ANCELOTTI SI TINGE D’AZZURRO: “IO C.T. DELLA NAZIONALE? NON È UN’IPOTESI LONTANA" – SARRI ARMATI: “NON TI MANDO A FARE IN CULO PERCHE’ SEI DONNA E PERCHE’ SEI CARINA: LA BATTUTA DEL TECNICO TOSCANO ALLA CRONISTA SCATENA UN PUTIFERIO IN RETE (VIDEO) – VITOR HUGO NEL SEGNO DEL 13, LA MAGLIA DI ASTORI - CARESSA E IL "GIALLO INTENSO" PER LICHSTEINER, "LA GIRAFFA CHE BALLA IL TWIST" DI MUNARI

ancelotti

Antonio Dipollina per la Repubblica

- Intenerisce, quasi commuove ulteriormente, la notano tutti: è l' incredibile serie di combinazioni numeriche che accompagna il gol di Vitor Hugo al Benevento, nella partita più triste e straniante di sempre. Vitor è il sostituto tecnico di Daniele Astori, sulla maglia ha il numero 31 che sono gli anni del povero Dani e il contrario di 13 che era il suo numero di maglia. E il gol viene segnato alle 13. E allora sono andati a guardare le statistiche, ed era la tredicesima presenza in campo quest' anno di Vitor nonché il tredicesimo giocatore della Viola ad andare in gol in questa stagione.

sarri

- Notevole esperimento in settimana su Raidue. Luca e Paolo e Mia Ceran vanno in diretta - Quelli che dopo il Tg - mentre altrove sta giocando la Juve. E a un certo punto il comico- imitatore Ubaldo Pantani specializzato - anche - nell' imitazione di Buffon, si lancia in un collegamento audio fingendo di parlare da Wembley a partita in corso, compresa, per esempio, una recriminazione decisa sul rigore non concesso ai bianconeri pochi minuti prima.

- Nessuno ha smentito la notizia secondo cui José Mourinho prenderà da una tv russa 400mila sterline al giorno per quattro giorni di commenti ai Mondiali di calcio. Peraltro la tv in questione non ha i diritti delle partite, quindi si tratta di andare in studio, guardarsi qualche gara in tv e dire due facezie delle sue.

« Non vedo l' ora di iniziare » ha detto il tecnico e in effetti, nonostante la scomodità della trasferta, un po' lo capiamo.

CARESSA

- Angelo Mangiante: «Mazzarri, avete preso il primo gol sugli sviluppi di un calcio d' angolo» Mazzarri: «E non so, le spiego: noi sui calci d' angolo facciamo il castello» (Sky Sport) *** " Hellas Ben Te Godi" ( Titolo a Il Sabato della Ds, Raidue). "Questo su Lichsteiner è un giallo intenso" (Fabio Caressa, Sky Sport)

VITTORIO MUNARI

« E lo vedete, piove sul bagnato: anche se il tetto dello stadio è chiuso » . « Cambiare per cambiare non si fa, cambiare per cambiare non si cambiano nemmeno i calzini. E se cambi i calzini ci dev' essere un motivo». «Guardalo come si muove, è come una giraffa che balla il twist » . « I chilometri sono chilometri dai tempi di Indiana Jones » . « Giocare così è come suonare Beethoven senza pianista. Solo col piano » .

« Un' azione così è come cantare il gospel alla sagra della sardina » . « Sei mai andato a pescare e dopo che hai aspettato la trota per un po', prendi il guadino e ti accorgi che c' è un buco? » . « Io non ho mai visto i quadrifogli con le spine».

( Vittorio Munari, passi scelti. Torneo 6 Nazioni, Dmax)

ancelotti e sacchi

2. ANCELOTTI A RADIO 1

Da Radio Anch’io Sport

(…) Ancelotti non ha escluso la possibilità di diventare c.t. dell’Italia: “Non è un’ipotesi lontana. Conosco bene Costacurta, ma in questo momento per la Nazionale è necessario aspettare. Ci sono anche altri allenatori sotto contratto che adesso non si possono contattare e poi si valuterà anche l’operato di Di Biagio.

Se ho sentito Costacurta? Ci siamo sentiti anche prima che diventasse commissario (ride, ndr). Allenare la Nazionale ultimo impegno della carriera? No assolutamente, Conte ad esempio dopo l’esperienza con l’Italia è andato al Chelsea. La mia idea è allenare tutti i giorni, questo è l’unico mio

VITTORIO MUNARI

sarri ancelotti