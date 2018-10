SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – IL BACIAMANO GALEOTTO DI VENTURA A MARINA PRESELLO DI “SKY” CON BONAN CHE SI INSINUA COME UN CROTALO: “MA AL CHIEVO OGGI COME OGGI SERVE UN GENTILUOMO COME LEI O QUALCOSA D'ALTRO? “ – "VIPERETTA SHOW DOPO MILAN-SAMP: "SAN CULO NON CI HA AIUTATO. LEONARDO CHI? IL PITTORE?" – LEO JUNIOR PRO BOLSONARO - L’OMAGGIO DI “SKY SPORT” ALLA PALLAVOLISTA SCOMPARSA SARA ANZANELLO SULLE NOTE DI “SARA’ PER TE” - VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

A Sky Sport hanno giustamente mandato anche ieri, in ore di massimo ascolto, un filmato in onda da giorni che ricorda Sara Anzanello. Niente parole ma immagini rievocative della povera atleta e, assai azzeccata come colonna sonora, Marco Masini che canta " Sarà per te", splendida canzone firmata da Francesco Nuti. Grande effetto, buonissima scelta di tutto, emozione quasi insostenibile.

- Lo aveva fatto, a brutto muso alle telecamere, Luciano Spalletti dopo il derby. Lo ha rifatto ieri Rino Gattuso, dopo la vittoria sofferta. Sono tempi in cui non ci si può permettere con gli allenatori di dire che la squadra ha appena vinto grazie a un grande carattere, o all' averci creduto fino in fondo, o alla determinazione. No, loro vogliono che si dica che la squadra ha giocato bene e che ha vinto per manifesta superiorità di bel giuoco. Va così.

-In preparazione alle eccitanti elezioni brasiliane in qualche tg hanno intervistato il mitico Leo Junior (Brasile, Toro etc). Il quale annunciava che sì, avrebbe in pratica votato Bolsonero e poi, a mo' di scusa, faceva partire quello che è una sorta di mantra mondiale in voga ovunque: ovvero, in pratica, che la situazione è talmente pessima che pur di avere qualcun altro vanno bene tutti, Bolsonero, Toninelli, Paperoga, il killer di Pittsburgh e così via.

- "Eppure abbiamo avuto le palle per pareggiare". ( Gian Piero Ventura si riferisce però agli oggetti di cuoio con cui si gioca a calcio, 90° Minuto, Raidue) *** A Sky mandano l' immagine galeotta di Ventura medesimo che si presenta all' intervista post- partita e saluta l' intervistatrice Marina Presello esibendosi in un baciamano - anche piuttosto intenso. Da studio Alessandro Bonan si insinua come un crotalo: « Ventura, lei si è prodotto in questo baciamano da gentiluomo quale lei è sicuramente: ma al Chievo oggi come oggi serve un gentiluomo o qualcosa d' altro? ».

- Ventura va poi nella conferenza stampa collettiva e, per motivi di sponsor del Cagliari, parla avendo ai lati due bottiglie di birra di nota - e ovvia - marca locale. Immagine vagamente malinconica per il tecnico ma è anche vero che l' Ichnusa non filtrata alla sua destra lo avrebbe tirato su abbastanza dopo la seconda sconfitta su due. È anche vero che allora dopo la Svezia sarebbe servita una damigiana di rosso.

- "È inutile che ci piagniamo addosso" ( Rino Gattuso, Sky Sport). " La difesa dell' Atalanta ha concesso agli attaccanti del Parma solo il minimo sindacabile" (Lorenzo Minotti, Sky)

