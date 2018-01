SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – GATTUSO "RINGHIA" CON ILARIONA: “DAI UN BEL BACIO A BUFFON CON LA LINGUA DA PARTE MIA” (VIDEO) – CI VOLEVA KOULIBALY PER FAR LITIGARE DONADONI E COSTACURTA - MURARO HOT: "ICARDI E PERISIC, COME UN TRENINO, SI SONO ACCOPPIATI PER ANDARE SUL PRIMO PALO"...

Antonio Dipollina per la Repubblica

gattuso d'amico

E sul far della sera Rino Gattuso, corroborato dalla vittoria appena ottenuta, va a Sky e si assume l' onere e l' onore a nome di tutti: «Ilaria, gliel' hai fatto il regalo a Gigi?». E al primo accenno di imbarazzo della conduttrice, Ringhio affonda: «Dagli un bel bacio con la lingua da parte mia».

Questo consentirà a tutti di parlare poi di siparietto divertente e anche qui c' è da festeggiare: erano 40 anni esatti che non si sentiva dire "siparietto divertente".

- Memorabile la giornata calcistica tra arbitri e Var ma quanto sarebbe stata migliore copiando l' Inghilterra. Nella FA Cup - si è giocato un turno in questo weekend - gli inglesi sperimentano la nuova meraviglia tecnologica. Il punto è che quando l' arbitro va al monitor, da casa si guarda quello che guarda lui. Fa un po' impressione all' inizio, ma poi è bello.

d'amico buffon

- Puoi aver vinto tutto quello che c' era da vincere creando una leggenda nel calcio ma poi un giorno ti ritrovi tu, Donadoni, allenatore del Bologna e l' altro, Costacurta, opinionista in studio a Sky. E Donadoni dice che Koulibaly non solo ha deviato con il braccio ma che sostenere il contrario è da pazzi mentre Costacurta dallo studio ribatte che non è d' accordo e che l' azione non è per niente chiara. Tensione vera, poi per fortuna finisce subito.

- Chi è poco avvezzo a Twitter vive col sorriso e quando conosce persone nuove si presenta e dice: "Piacere, io non so cosa sia Twitter e la mia vita è felice perché non seguo i giornalisti sportivi famosi che si insultano su Twitter".

koulibaly

- "Nuove accuse a Renzi. Dopo le liste Pd avrebbe fatto anche la formazione della Fiorentina contro il Verona" (Gene Gnocchi).

«Siamo una squadra con una grande gamba» (Massimo Oddo, 90° Minuto, Raidue). «Sei un tegame!» (Eraldo Pecci a Marco Lollobrigida, Il Sabato della Ds, Raidue). "Pastore dopo aver visto l' Inter a Ferrara ha detto che eventualmente si fa vivo lui" (Gene Gnocchi).

- «C' è stato un problema in area. Icardi e Perisic, come un trenino, si sono accoppiati per andare sul primo palo» (Carletto Muraro, Sky).

- Eraldo Pecci: «A proposito di Buffon, io la capisco questa indecisione sul voler continuare a giocare un altro anno. Mi ricordo che verso fine carriera un giorno venne da me il presidente e mi chiese: ma tu vuoi continuare anche l' anno prossimo? E io: guardi che in realtà ho smesso l' anno scorso, siete voi che non ve ne siete accorti». (Il Sabato della Ds, Raidue)

ilaria d'amico e gigi buffon in barca 6

BUFFON E D'AMICO donadoni costacurta GIGI BUFFON E ILARIA D'AMICO IN VACANZA