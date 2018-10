SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – “LE SCARPETTE ROSA DI MIRANDA”. E SEMBRA DI ESSERE SUBITO IN UN FILM DI TINTO BRASS – CANCELO CONQUISTA TUTTI: ECCO COSA DICEVA CARESSA (VIDEO) – IL TELECRONISTA DI SKY SUL TECNICO DELL’UDINESE VELAZQUEZ: “PARLA COME IL CORVO ROCKFELLER”. IN EFFETTI... – “UNFAIR PLAY”: HIGUAIN È IL CENTRAVANTI PERFETTO: SEGNA, FA ASSIST E NON È MAI STATO A LAS VEGAS" (IL RIFERIMENTO E’ A CR7) - VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

miranda

Collegamento un quarto d' ora prima del fischio d' inizio, presentazione da bordo campo, magari un breve servizio di colore da fuori, poi la partita, alla fine dieci minuti con un allenatore e dieci minuti con l' altro e poi tutti fuori dalle scatole a fare altro nella vita. A Dazn faticheranno ancora un po' ad andare a regime ma il loro format sulle partite di calcio rischia di piacere e diventare moda, prima o poi, forse.

- Su qualche quotidiano escono lunghe e puntuali cronache della spiacevole vicenda extracalcistica che riguarda Cristiano Ronaldo. Poi si volta pagina e prorompe dalla pagina medesima il medesimo CR7 in mutanda bianca ben esposta e l' impressione complessiva diciamo che è un po' così.

miranda brass

- Come in una prolungata discesa agli inferi, sono arrivate per i calciatori anche le scarpette rosa. Le indossa per esempio il difensore nerazzurro Miranda e va detto che usare la dizione " Le scarpette rosa di Miranda" è come entrare direttamente in un film d' annata di Tinto Brass.

- Psg- Lione ( su Dazn), rigore per i padroni di casa, Neymar prende il pallone e prima di porlo sul dischetto schiocca al medesimo un bacio lunghissimo, ma proprio tanto, quasi al limite della molestia.

- Fabio Caressa: " Ma Icardi era da solo! Com' è possibile?

" Beppe Bergomi: " Perché non marcano" (Sky)

caressa

-Secondo Fabio Caressa, che lo ha detto una domenica sera sul tardi nel suo programma, l' allenatore dell' Udinese Julio Velazquez quando parla ricorda vagamente il celebre corvo Rockfeller, quello del ventriloquo Moreno, beniamino in tv un sacco di anni fa. E in effetti.

cancelo

- "Il rigore? In effetti io quando giocavo non ho mai sbagliato un rigore. Non ne ho mai tirati" ( Aurelio Andreazzoli, 90° Minuto, Raidue). " Cionek ha pensato in negativo" ( Lele Adani, Sky). " Il calcio è uno sport democratico e giocano i più bravi" ( Gianni De Biasi, 90°, il concetto di democrazia in questo paese ormai va un po' per i fatti suoi). "Criscito va a segnare il territorio" ( Niente paura, Ricky Buscaglia di Dazn intende dire che il difensore ha compiuto subito in avvio di gara un intervento deciso nella sua zona di pertinenza)

moreno corvo rockfeller

- " Ancelotti sta schierando il 4- 4- 1 che all' occorrenza può diventare benissimo un 4- 4- 3- 3" ( Amedeo Goria, 90°). " Higuain è davvero il centravanti perfetto: segna, aiuta la squadra, fa assist e non è mai stato a Las Vegas" (Unfair Play)

