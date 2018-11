SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – PELLISSIER SMONTA VENTURA: “DAL PRIMO MOMENTO CHE È ARRIVATO SE NE VOLEVA GIÀ ANDARE. PAZZESCO!!!”- JURIC PEGGIO DI DI MAIO CONTRO IL GIORNALISTA: "CHE CAZ*O DI DOMANDA? NON ROMPERE IL CAZ*O" (VIDEO) ADANI PARLA SOLO DI BOCA-RIVER, LA BATTUTA SU TWITTER: "NON VOGLIAMO VEDERE IL 'SUPERCLASICO', VOGLIAMO VEDERE ADANI CHE GUARDA IL 'SUPERCLASICO…"

Antonio Dipollina per “la Repubblica”

Milan-Juve, tutto rutilante, tranne un uomo solo che soffre in tribuna. È Lele Adani, commentatore di Sky. Bisogna sapere che da settimane Adani parla e twitta e discute solo del Superclasico Boca- River, in programma sabato. Gli interessava solo quello nella vita, non c' era verso di farlo parlare d' altro. Ma ci si è messo il diluvio, la gara stellare sudamericana è stata rinviata di 24 ore: ovvero a ieri sera, in contemporanea con Milan- Juve, che Adani doveva commentare allo stadio. Cosa che ha fatto con una tristezza dentro che non si può descrivere.

- Peraltro il Superclasico iniziava mezz' ora prima, si poteva dare una sbirciatina, su Dazn. Però in quella mezz' ora è successo poco. Non appena è partita Milan- Juve, alla Bombonera si sono scatenati, azioni, gol uno dietro l' altro, contrasti epocali, tensione a mille e probabilmente anche Zoff che segnava su calcio d' angolo.

- Con il clamoroso Boca- River in questione spostato appunto alla sera dopo, quella di ieri è diventata una serata di grandi derby calcistici nel calcio mondiale.

Purtroppo erano in contemporanea e seguirli tutti era impossibile. Oltre a quello di Buenos Aires citiamo il Lokomotiv- Dinamo di Zagabria, a Bucarest il Dinamo- Steaua e, a Piacenza, il Piacenza- Pro Piacenza.

- Sabato sera, le immagini da Genova rimandano il Genoa- Napoli nell' acquitrino e grazie a volenterosi aggregatori/ricercatori di Twitter si scopre che a decine, forse centinaia o migliaia stanno twittando la stessa cosa: quella volta a Perugia, Collina arbitro, il nubifragio etc etc. E giù contumelie verso l' antico arbitro per quella storica giornata, maggio 2000. A Collina saranno fischiate le orecchie tutta la sera e forse avrà portato la mano a una di esse per ascoltare meglio.

- "È un po' come scoprire l' acqua calda, è come quello che Colombo chiamava scoprirgli l' uovo" (Vittorio Munari, Italia-Georgia di rugby, DMax). "In prima linea per la Georgia è uscito uno con la barba ed è entrato uno con la barba" ( Vittorio Munari molto colpito dal fatto che i georgiani del rugby fossero tutti con la barba e comunque parecchio irsuti. Da cui la frase: "Messi tutti assieme hanno più peli del mio collie")

- "Il ragazzo era in difficoltà ma credo che l'allenatore gli stia lanciando una grossa mano" ( Gianni De Biasi, 90° Minuto, Raidue).

"Questa è la fase in cui bisogna buttare giù tutto quello che vogliono farci mettere in bocca" (Luciano Spalletti, Sky Sport).

"Ciao Juric, Mauro Camoranesi ti saluta" ( Mauro Camoranesi, Dazn)

PELLISSIER CONTRO VENTURA: "VOLEVA ANDAR VIA FIN DAL PRIMO MOMENTO"

Da gazzetta.it

Il Chievo sta attraversando un momento estremamente complicato: ultimo posto in classifica a zero punti. Nella giornata di ieri, dopo il 2-2 contro il Bologna, è arrivata la richiesta di dimissioni da parte dell'allenatore Ventura, dopo 3 sconfitte e un pareggio. Una decisione che avrebbe fatto infuriare dirigenze e giocatori.

Non le ha mandate certo a dire il capitano Sergio Pellissier, che ha affidato la sua rabbia ad un lungo post su Instagram : "In questa foto c'è tutta la rabbia che ho in questo momento. Un'estate pesante con il problema plusvalenze, un inizio di stagione da dimenticare e per dire che non c'è mai fine al peggio le dimissioni di un mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Pazzesco!!! In 22 stagioni da professionista pensavo di aver visto tutto ma sono costretto ad ammettere che c'è sempre qualcosa di nuovo".

ATTACCO A VENTURA — "Comunque al Chievo - ha scritto ancora Pellissier- siamo abituati ad essere sempre in difficoltà e ne usciremo a testa alta alla faccia di tutti quelli che in questo momento si stanno divertendo alle nostre spalle. Non si può ottenere qualcosa nella vita senza lottare non ci sarebbe gusto no? Ripartiamo ancora da zero e questa volta saremo ancora più forti. Chi ama questa squadra non la può abbandonare solamente perché le cose vanno male, non è così che si fa, non fate come Ventura, si vince e si perde insieme come deve essere in una squadra. Mai mollare fino alla fine".

