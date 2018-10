SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – SALVINI: "GATTUSO DA VAFFA, QUELLO CHE MI HA FATTO IMBESTIALIRE E' CHE...” – BORDATE ANCHE CONTRO DONNARUMMA: “VADA IN PRIMAVERA” - COTTARELLI, CUORE NERAZZURRO (ASSENTE): “MI PERDO PURE IL DERBY, VADO A ‘CHE TEMPO CHE FA’. E COSA CANTO? AMALO, PAZZO SURPLUS, AMALO” – LA “STRARIPANTE” DILETTA GOL, "LUCKY" LUCCHETTA FUTURISTA E SPALLETTI ALLE PRESE CON L’INGLESE: IL RISULTATO E’ QUESTO – VIDEO

Nelle parole di tecnici e giocatori i tormentoni di moda vanno e vengono, quasi nessuno dice più che tizio " è un buon prospetto" ma adesso tutti analizzano la gara dicendo che a un certo punto la squadra è uscita dalla partita. O vi è entrata. Oppure, tramite porta girevole, vi è prima uscita e poi rientrata. Ma esattamente da dove si esce o entra nella partita, dalla porta? E quale delle due?

-" Vado a Che Tempo che fa. Mi perdo pure Inter- Milan. E poi che canto? ' C' è solo il Surplus? ' ' Amalo, pazzo Surplus amalo? ' ' Chi non salta scialacquone è? ' Mannaggia. Cuore nerazzurro assente (ingiustificato)". ( Tweet pressoché sconsolato del professor Carlo Cottarelli ieri nel tardo pomeriggio. Impossibile non amarlo un po' di più)

- Dazn adesso ha la sua prima vera trasmissione, va il sabato sera dopo l' anticipo e si chiama, ecco, Diletta Gol. Nel senso che Diletta Leotta - in look straripante per il debutto - conduce e guida quello che vorrebbe essere il programma sportivo del futuro, tra toni leggeri, uno che imita Allegri e due giovani, molto giovani, addetti ai social. E che dire, benvenuto al futuro. Straripante, per altro.

- Nel programma c' è anche una finestra sulla Serie B, vengono mostrate le giocate migliori del turno di campionato, definite "le magie della Serie B". Il titolo della rubrica è Sim Sala B.

- " Loro giocheranno per noi! Noi giocheremo per l' Oro!". " E le dice: ti pretendo! Ti pretendo al centro! E ti sorprendo con questo primo tempo!". "Porca paletta! E scusate se dico questa cosa" ( Andrea " Lucky" Lucchetta, Volley mondiale, Raidue)

- Il Real Madrid è tornato a segnare, ma ha perso con il Levante. È rimasto senza gol per otto ore e un minuto, uno sproposito. Sul loro sito, quelli del quotidiano sportivo spagnolo Marca hanno pubblicato un elenco delle cose che si possono fare in quel cospicuo lasso di tempo. Tra cui: vincere la Milano-Sanremo col tempo di Nibali quest' anno. Camminare le due tappe finali del Camino di Santiago. Nuotare, con il record attuale, attraversando lo Stretto di Gibilterra. Guardare senza interruzioni i tre film della saga dello Hobbit. Rigiocare la finale Nadal- Djokovic agli Open d' Australia del 2012.

- " Te la ricordi la media inglese, Gianni?" ( I giusti rimpianti vintage di Alessandro Antinelli rivolto a Gianni De Biasi, 90° Minuto, Raidue) *** "Infortunio al braccio per Messi, salterà l' Inter. Infortunio al braccio per Spalletti" (Unfair Play)

2. SALVINI DURISSIMO

Da www.pianetamilan.it

Intervenuto in diretta a “Telelombardia” dopo la sconfitta nel Milan nel derby, il Ministro dell’Interno e tifoso rossonero Matteo Salvini ha commentato così: “Sabato ho passato la giornata a Roma in Consiglio dei Ministri… Manovra economica, Equitalia, tasse… Week end finito alla grande.

Mi spiace per mio figlio ma lo avevo avvisato: ‘Sereno tanto io ho cominciato a vedere il Milan in B, quindi tu sei già un gradino avanti’. Poteva finire 0-0 e sarebbe stato triste lo stesso, perdere al 92′ è peggio ma quando giochi pensando a non perdere senza provare a vincere hai già perso. Poi quando fai questi cambi… Abate, Bakayoko… Cosa ha fatto, ha estratto al Lotto? Ma che cambi erano?”

L‘atteggiamento del Milan e gli errori di Gattuso: “Non faccio l’analista o il professionista, io ero a San Siro e seguo il Milan da quando avevo 7 anni. Cerco di essere obiettivo, ma quello che mi ha fatto imbestialire è che non hai provato a vincere. Puoi essere inferiore tecnicamente, fisicamente, tatticamente… Ma devi provare a vincerla! Hanno giocato a chiudersi. Poi, per carità, di fronte non c’era un’armata. C’era l’Inter, ma che ha meritato quel qualcosa in più. Vedere Cutrone in fascia, Higuain a cui non arrivano palloni, Abate per Calabria… Bakayoko per Kessie, ma che roba è?”

“A me Gattuso piace ma se nel post partita fa quelle dichiarazioni mi viene il ‘vaffanculo’ facile. La squadra gli è piaciuta… Mah… Va beh…”

Donnarumma: “E poi perchè non abbiamo venduto? Donnarumma lo vedrei nella panchina della Primavera. Perdere un Derby al 92′ per una ‘farfallata’ del genere tu non giochi le prossime 10 partite per quel che mi riguarda”.

L’ingresso di Abate: “Quando ho visto Abate togliersi la pettorina ho detto a mio figlio: ‘Abbiamo perso!’. Quando Abate gioca il derby è matematico che perdi. Clamoroso errore di Gattuso che ha improntato l’intera partita sulle barricate. Ma abbiamo fatto un tiro in porta? Quando giochi per non perdere, perdi in tutte le cose nella vita. Giocarsela sempre, a testa alta, ma perchè Abate? Ma perchè non Laxalt? Ma chiama qualcuno dal pubblico, qualcuno dal terzo anello, chiama il Barone dalla Curva… Ma perchè Abate?”

