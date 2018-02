SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – AL SAN PAOLO FUORI ONDA CON INSULTI A CARESSA E BERGOMI: “SIETE DEI PEZZI DI MERDA, TIFATE PER LA JUVE” - IL GIORNALISTA MARIO MATTIOLI INVECE LI RIMPROVERA PER "L'INDIFFERENZA MOSTRATA PER LA LAZIO" - RAI IN FIBRILLAZIONE PER I COMMENTI DEI GIORNALISTI-TIFOSI (UN NOME A CASO: VARRIALE) – L’IRONIA LAMBRUSCO E POP CORN DI PECCI: "IO E ZAZZARONI, SIAMO AGLI ANTILOPI" - VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

Raisport in fibrillazione per questioni social. Giorni fa il comitato di redazione ha espresso solidarietà ai suoi giornalisti che si espongono, esempio, su Twitter e ricevono contumelie e offese e minacce. Ma due giorni dopo al medesimo Cdr è toccato inviare una mail interna invitando i propri a piantarla, visto che l' andazzo era ricominciato come prima. Parola d' ordine: abbassare i toni. Il senso: poi ci vanno di mezzo i giornalisti sottoposti a minacce e anche peggio negli stadi. Chissà se questo frenerà l' attivismo dei più impegnati su Twitter (un nome a caso, Enrico Varriale sempre implacabile nei suoi tweet dal vaghissimo sapore napoletano e anti-bianconero, con seguito fisso di risse innescate dai twittaroli tifosi).

- A proposito di voler bene ai giornalisti sportivi, al San Paolo sarebbe meglio blindare un po' di più le postazioni dei telecronisti. Altrimenti il primo che passa, come l' altra sera, fa risuonare in sottofondo alle voci di Caressa e Bergomi una serie di irripetibili apprezzamenti ad alta voce che a Sky non hanno affatto gradito.

- L' irruzione del ventenne Karamoh sulla scena provoca problemi nei post-partita: il ragazzo è timido e sembra un ventenne d' oggi, ma soprattutto parla solo il francese.

Il primo approccio è stato quello di Marco Barzaghi di Premium.

Domanda: "Hai fatto un bellissimo gol avec le pied gauche".

- A seguire, Sandro Sabatini dallo studio prima chiede a Karamoh di dire almeno in italiano "pizza e spaghetti" ma poi aggiunge uno spunto notevole: «Sei nato nel luglio '98, sai cosa succedeva in Francia nel luglio '98?». E lui: «No».

- In effetti Karamoh, naturalizzato francese, è nato l' 8 luglio del '98: quel giorno la Francia con doppietta di Thuram batte in semfinale la Croazia e si avvia a vincere i Mondiali. Karamoh comunque è nato ad Abidjan in Costa d' Avorio.

- In un posto serio non sarebbe mai successo che due aziende tv non trovassero l' accordo e le Olimpiadi invernali venissero oscurate sull' Eurosport in dotazione a tutti gli abbonati Sky. I Giochi coreani rimangono full time sui canali Eurosport di Premium, che ha molti meno abbonati e molti nemmeno sanno che nel pacchetto c' è Eurosport, sulla Rai che ha meno programmazione, poi le gare migliori sono di notte e al momento, insomma, l' appassionato medio non capisce niente. Speriamo che la situazione migliori.

- «Come diceva quel mio amico: su questo argomento io e Zazzaroni siamo agli antilopi» (Eraldo Pecci, Il Sabato della Ds, Raidue)

2. MARIO MATTIOLI A "RADIO RADIO"

Da www.laziochannel.it

Intervenendo ai microfoni di Radio Radio il giornalista Mario Mattioli attacca Sky: “Sono rimasto sconvolto dalla telecronaca offerta da ‘Sky’ in occasione di Napoli-Lazio. Molti tifosi mi avevano segnalato l’imparzialità di alcuni giornalisti e sabato sera l’ho potuta testare in prima persona. Sembrava che il Napoli giocasse contro una squadra straniera, tanta era l’indifferenza mostrata per la Lazio.

Una buona telecronaca deve essere equidistante ed imparziale, l’altra sera ho sentito tutt’altro”. Poi sulla sfida del San Paolo: “Ultimamente alcune scelte di mister Inzaghimi lasciano perplesso. Non capisco perché contro il Napoli abbia tenuto in panchina Caceres e fatto giocare Wallace. L’uruguaiano, per caratteristiche, sarebbe stato più efficace contro Insigne”.

