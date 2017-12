SCIOCCHEZZAIO PALLONARO - PAOLA FERRARI: “ODDO, NON SORRIDA CON QUEGLI OCCHI” - LE CONFUSIONI DI CRAVERO: “LA PARTITA DEVE PARTIRE” - E GATTUSO “RINGHIA” AL CENONE DI SAN SILVESTRO: “STO PENSANDO CHE I GIOCATORI ADESSO HANNO UN GIORNO LIBERO, È CAPODANNO E CHISSÀ COME SI PRESENTERANNO AL PROSSIMO ALLENAMENTO"

Antonio Dipollina per “la Repubblica”

paola ferrari instagram

1) Primo bilancio sull' Italia del pallone che finalmente ha copiato l'Inghilterra e giocato durante le Feste. Da un sondaggio attendibile, squadre e tifosi che in questi due turni hanno fatto dai 4 ai 6 punti sono pienamente soddisfatti dell' esperimento: quelli che hanno fatto zero o un punto sono invece indignati, ritengono che le Feste devono rimanere sacre e che in Inghilterra non hanno mai capito niente di calcio.

2) Il Var siamo noi, il Var dà torto e dà ragione: quello che non cambia, anzi nelle ultime settimane c' è un incrudelimento, è il fastidio di molti allenatori soprattutto di primissimo piano, spesso accaniti fumatori, nei casi in cui viene fatto loro notare dall' intervistatore tv un probabile episodio a favore, con il Var o senza. Nel migliore dei casi se ne escono con: "Ma quando parliamo di calcio?".

oddo

3) Al momento, mercoledì il derby di Torino di coppa Italia andrà in onda su Raiuno senza commento e interviste, silenzio assoluto. Ieri in chiusura di 90° Minuto il buon Alberto Rimedio ha letto con quegli occhi sia il comunicato sindacale di Raisport (si protesta per il Mondiale preso da Mediaset) sia, di seguito, la replica puntuta dei vertici Rai. Il tutto con effetto francamente desolante.

4) Ancora Var: tra gli spunti più interessanti c'è quello del disegnatore Makkox che sulla Gazzetta ha concepito una striscia spiegando che tra gli arbitri alcuni fanno il gesto del rettangolo e disegnano in aria una figura di piccole dimensioni: sono quelli che in casa hanno ancora un Mivar 15 pollici nella cameretta, ereditato dalla nonna. E poi quelli che tracciando nell' aria un rettangolo gigantesco vogliono far sapere di avere in salotto un Ultra 4K modernissimo da almeno 60 pollici.

alberto rimedio

5) Domani su Sky Sport apertura di nuovo anno con intervista a Federica Pellegrini. L' ha realizzata Lia Capizzi e la campionessa di tutti noi ha parlato anche di web e cose scabrose, invitando per esempio le giovani nuotatrici a non spedire via telefono foto di se stesse nude.

Vale anche per le non nuotatrici.

6) "La partita deve partire" (Roberto Cravero, Premium). "Oddo, non sorrida con quegli occhi" (Paola Ferrari, 90° Minuto, Raidue). "Sto pensando che questi adesso hanno un giorno libero, è Capodanno e chissà come si presenteranno al prossimo allenamento" (Ringhio Gattuso, Sky Sport). "Fa molto freddo: due ore fa nella zona del Meazza c' erano tre gradi" (Gianni Cerqueti a occhio cita la temperatura che gli segnava il cruscotto della macchina mentre andava allo stadio. Raiuno).

gattuso