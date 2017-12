SCIOCCHEZZAIO PALLONARO- LA PRIMA VOLTA DI PIERSILVIO BERLUSCONI: “IN RUSSIA NON CI SONO MAI STATO” (TROVA LE DIFFERENZE CON PAPA’ SILVIO) – “PREMIUM” CANTA “JINGLE BELLS”, FERRARA, DA BUON NAPOLETANO, LA TRASFORMA IN “IAMM BELL”, PARDONE CROONER (VIDEO) - IL SIPARIETTO SPALLETTI-FERRARI- E “GASPERSON”…

Antonio Dipollina per la Repubblica

I l web è infestato da personaggi detti Troll che sfottono con cinismo (quando va bene) tutto e tutti. Ma la trollata di Gasperini a fine partita ai danni dei rossoneri ("Kessie involuto? Se non vi piace ce lo riprendiamo") è da maestri del genere.

- Come viene fatto notare, la teoricamente derelitta Serie A è l' unico campionato di livello rimasto vivo. In Germania, Francia, Inghilterra e Spagna gli scudetti sono pressoché assegnati a meno che arrivi Kim-Jong-Un. Le pay-tv di casa nostra non sono felicissime.

- Molta euforia a Mediaset per l' acquisizione dei Mondiali. Su Premium festeggiano con il video degli auguri di Natale in cui conduttori e opinionisti, quelli intonati, cantano Jingle Bells trasformandosi con un trucco video l' uno nell' altro. Da brividi, in ogni senso. Ma va detto che quando l' ex arbitro Cesari si trasforma in Monica Bertini il miglioramento è impressionante.

- Ammissione di Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei Mondiali Mediaset, con una frase che segna una netta discontinuità con le abitudini paterne: "In vita mia non sono mai stato in Russia, potrebbe essere l' occasione giusta per andarci".

- Tutte le 64 partite andranno in diretta sui canali in chiaro. L' offerta comprende anche le telecronache alternative della Gialappa' s - però sui canali Premium. Il progetto sarebbe anche quello di offrire il doppio audio internazionale quando giocano squadre che hanno molti tifosi di appartenenza che vivono in Italia.

- "Se si va sempre sul visivo diventa tutto più difficile" (Luciano Spalletti, Sky Sport).

"Gasperini commenta la vittoria: 'Bene, ma dobbiamo vincere anche con le grandi'" (Gene Gnocchi). "Gattuso per sicurezza il panettone l' ha mangiato stamattina" (Unfair Play). "In questa azione l' Atalanta ha banchettato nell' area di rigore del Milan" (Pierluigi Pardo, Premium). "Ci sono questi momenti in cui non si può costruire un ponte e passarci sopra, ma bisogna passarci dentro" (Luciano Spalletti, Sky Sport.

"Se pareggiavamo o vincevamo era mejo". (Massimo Ferrero, Premium)

Luciano Spalletti: "Abbia pazienza, non mi ricordo la seconda domanda: ormai mi dimentico le cose, sono anziano" Paola Ferrari: "Abbiamo la stessa età, Spalletti" (90° Minuto, Raidue)

