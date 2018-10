SCURDAMMOCE CALCIOPOLI! ANDREA AGNELLI PENSA A MASSIMO MORATTI PER LA PRESIDENZA DELLA FIGC - MA IL PRANZO COL NUMERO 1 DELLA LEGA MICCICHÉ PER SONDARE LA DISPONIBILITÀ DELL'EX PRESIDENTE DELL'INTER E' STATO ANNULLATO – QUANDO MORATTI DIEDE DEL “GIOVIN SIGNORE” AD AGNELLI CHE AVEVA DEFINITO LO SCANDALO DEL 2006 “UN PROCEDIMENTO RIDICOLO” - LA BATTUTONA DOPO L’ARRIVO DI THOHIR SU ”JAKARTONE”

Da www.sportmediaset.mediaset.it

Per Massimo Moratti potrebbe iniziare una nuova carriera nel calcio italiano: non nell'Inter, che ha lasciato come azionista nel 2016, ma come presidente della FIGC, da gennaio guidata dal commissario straordinario Fabbricini. Sarebbe questa l'idea che Andrea Agnelli vuole proporre ai club di A e ne parlerà oggi in un pranzo a tre proprio con l'ex patron nerazurro e Gaetano Miccichè, presidente della Lega serie A.

Moratti, 73 anni (di cui 18 nell'Inter dove ha vinto 16 trofei), è attualmente presidente della Saras: da verificare la sua disponibilità ed è quello che accadrà nel pranzo anticipato da Antonello Valentini, ex direttore generale Figc.

Una sorta di riavvicinamento tra Agnelli e Moratti, che nel corso degli anni si sono spesso pizzicati specie su Calciopoli. Il presidente bianconero aveva bollato lo scandalo del 2006 come "procedimento ridicolo, una follia accettare lo scudetto tolto alla Juve" e Moratti aveva dato ad Agnelli del "giovin signore" rispondendo "Calciopoli umiliante per il calcio, lui mistifica i fatti".

Le elezioni per il nuovo presidente della Federazione si terranno a Roma il 22 ottobre, i club di serie A dovranno esprimere il proprio candidato e presentarlo entro venerdì. Al momento esiste un altro candidato, Gabriele Gravina che è sostenuto da Lega Dilettanti, Associazione allenatori, Associazione arbitri e Lega serie C di cui è presidente.