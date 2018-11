NEI SECOLI FEDELI! “FACCIAMO CAGA*E”, LA SBROCCATA STRACULT DEL PRESIDENTE DELLA SAMBENEDETTESE FRANCO FEDELI: "SUBIAMO GOL DA 40 METRI E IL PORTIERE MI DICE CHE E’ SCIVOLATO. MI PRENDE PURE PER IL CU*O” - E POI ATTACCA I GIORNALISTI PRESENTI: "SIETE TUTTI BRAVI A FARE I PADRONI CON I SOLDI DEGLI ALTRI…OGNI MESE CI SONO 240.000€ DA PAGARE. ALMENO IN SERIE D GUADAGNEREI DI PIÙ..." – VIDEO

Da sportmediaset.mediaset.it

Incredibile sfogo del patron della Sambenedettese Franco Fedeli. Il pareggio contro il Pordenone lo ha fatto infuriare: in conferenza stampa è un fiume in piena: "Sono entrato nello spogliatoio per chiedere spiegazioni al portiere dopo il gol subito da oltre 40 metri e sapete lui come mi ha risposto? 'Sono scivolato'. Mi ha pure preso per il c...". E ancora: "La Samb del primo tempo fa ben sperare? Sì ma quella del secondo tempo fa cag...".

