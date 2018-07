LA SERIE A CHE VERRA’ – PARTENZA COL BOTTO PER ANCELOTTI: SUBITO LAZIO E MILAN - CR7 DEBUTTA CONTRO IL CHIEVO, AL BENTEGODI (COME MARADONA 34 ANNI FA) – TUTTE LE DATE DELLE GRANDI SFIDE, NON PRENDETE IMPEGNI IL 30 SETTEMBRE: JUVE-NAPOLI E ROMA-LAZIO, SANTO STEFANO CON INTER-NAPOLI – L'AD DELLA JUVE MAROTTA: "BONUCCI? IN DIFESA SIAMO AL COMPLETO" - VIDEO

Da gazzetta.it

serie a prima giornata

L'esordio di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano sarà al Bentegodi. E' questo l'esito della compilazione del calendario della Serie A che si è svolta negli studi di Sky. Alla prima giornata la Juventus se la vedrà infatti col Chievo in trasferta. Partenza col botto, invece, per il Napoli che all'Olimpico di Roma sfiderà la Lazio. Proprio la Lazio sarà l'avversaria della Juventus nella seconda giornata di campionato che vedrà l'Inter impegnato a S.Siro contro il Torino, la Roma alle prese con l'Atalanta, e soprattutto, il Napoli al San Paolo contro il Milan di Gattuso.

ancelotti de laurentiis

BIG-MATCH — Due match clou alla settima giornata: Juventus-Napoli e Roma-Lazio (andata 30 settembre, ritorno 3 marzo). Alla decima Napoli-Roma e Lazio-Inter (andata 28 ottobre, ritorno 31 marzo). Derby di Milano alla nona giornata (andata 21 ottobre, ritorno 17 marzo), Juventus-Inter alla quindicesima (andata 9 dicembre, ritorno 28 aprile). Juventus-Roma si incontreranno alla terzultima giornata (andata 22 dicembre, ritorno 12 maggio), mentre Milan-Juventus sarà alla dodicesima (andata 11 novembre, ritorno 7 aprile). La giornata successiva vedrà invece il derby di Genova (andata il 25 novembre, ritorno 14 aprile)

lotito marotta

SPEZZATINO - Ogni turno verrà "spalmato" su quattro giorni con questa scansione: al sabato una partita alle 15, una alle 18 e una alle 20.30; alla domenica un match alle 12.30, tre alle 15, uno alle 18 e uno alle 20.30. Al lunedì, una partita alle 20.30. Nell’8ª giornata di andata, nella 12ª giornata di andata e nella 9ª giornata di ritorno, che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella 5ª giornata di andata e nella 10ª giornata di ritorno, che precedono turni infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle 20.30 sarà sostituito da un anticipo il venerdì alle 20.30. I turni infrasettimanali in programma nella 6ª giornata di andata (26 settembre 2018) e nella 11ª giornata di ritorno (3 aprile 2019) si disputano mercoledì con inizio alle ore 21 (6 gare), con un anticipo martedì alle ore 21, un anticipo mercoledì alle 19, un posticipo giovedì alle 21 e, in alternativa tra loro, un anticipo martedì alle ore 19 o un posticipo giovedì alle 19. La 1ª giornata di andata si disputerà domenica 19 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare), con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18 e alle 20.30, un anticipo domenica alle ore 18 e un posticipo lunedì alle 20.30. Anche il grosso delle partite del 2° e 3° turno di andata (6 in ogni turno) verrà giocato in serale.

cristiano ronaldo juve

REAZIONI - "Inizio di campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità - Aurelio De Laurentiis commenta così il sorteggio del calendario azzurro - . L'avvio è oggettivamente complicato, però non credo sia il caso di preoccuparsi perché sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti con il quale vogliamo aprire una nuova era". Dello stesso avviso Simone Inzaghi, che non sorride per l'inizio in salita della sua Lazio ma prova comunque a rilanciare: "Partenza più complicata non poteva esserci: andremo ad affrontare le due migliori classificate dello scorso campionato. Vorrà dire che lavoreremo ancor più duramente per farci trovare pronti ". Anche Luciano Spalletti, impegnato con Sassuolo e Torino nelle prime due giornate,ci tiene a tenere alta la concentrazione dei suoi:"L'inizio del campionato nasconde sempre insidie: ancora non si conosce il proprio reale valore, per tutti ci sono ancora tante cose da mettere a posto, per cui bisogna affrontarlo nel modo giusto e con entusiasmo.

cristiano ronaldo

Dovremmo cercare di vincere subito contro il Sassuolo, per poi ritrovare il nostro pubblico in casa a San Siro nella seconda giornata contro il Torino: saremo di nuovo insieme ai nostri tifosi, che ci hanno dato una spinta eccezionale lo scorso anno. Alcune partite possono sembrare abbordabili ma poi nel calcio succede di avere dei cali imprevisti: dovremo affrontare ogni squadra cercando sempre di mettere in difficoltà, sia contro le big, sia contro le cosiddette più piccole".

LE STATISTICHE DICONO... - Guardando le statistiche chi può sorridere? Sicuramente i tifosi juventini visto che i bianconeri hanno vinto tutte le precedenti tre sfide contro il Chievo nella 1ª giornata di Serie A (e tutte per 1-0). Inoltre, la Juventus è imbattuta contro l’Inter da 14 sfide nel mese di dicembre in Serie A . Buone notizie anche per quanto riguarda il derby col Torino: la squadra di Allegri ne ha vinti 5 degli ultimi 6 subendo solo 2 gol.

2. TUTTE LE DATE

immobile florenzi serie a

Quando si giocherà il derby di Roma?

Sarà il primo dei derby proposti dalla nuova stagione: già alla 7.a giornata, il 30 settembre 2018, si gioca Roma-Lazio; ritorno il 3 marzo. Potrebbe trattarsi di una giornata cruciale, considerando che quel giorno il calendario ci ha regalato anche Juventus-Napoli.

Quando si giocherà il derby di Milano?

Inter-Milan si gioca alla 9.a giornata (ritorno alla 28.a). I tifosi rossonerazzurri possono dunque cerchiare sul calendario il 21 ottobre 2018 e il 17 marzo 2019.

Quando si giocherà il derby di Torino?

Sarà un periodo delicato, per la Juventus. Il derby contro il Torino capita infatti alla 16.a giornata (16 dicembre 2018; 5 maggio 2019), cioè in mezzo a due gare delicatissime come quelle contro Inter (alla 15.a giornata) e Roma (alla 17.a).

spalletti gattuso

Quando si giocherà il derby di Genova?

Tredicesima giornata, ecco il derby della Lanterna. Andata con il Genoa in casa (il 25 novembre 2018), al ritorno sarà Samp-Genoa (il 14 aprile 2019).

Quando si giocherà il "derby d'Italia" Juventus-Inter?

Juventus-Inter è in programma alla 15.a giornata. Andata allo Stadium di Torino il 9 dicembre 2018, ritorno a San Siro il 28 aprile 2019. Da sottolineare che la gara d'andata è in calendario proprio prima dell'ultimo turno dei gironi di Champions: la speranza per entrambe le nostre italiane è che possano arrivare al "derby d'Italia" con la qualificazione agli ottavi di Champions già in tasca.

FERRERO VIEPRETTA SAMP JUVE

Che big-match si giocano sotto Natale?

Sarà un Natale all'insegna del grande calcio, visto che a cavallo del 25 dicembre si concentrano due sfide di alto livello: il 22 dicembre 2018 c'è Juventus-Roma, mentre il 26 dicembre la novità del "Boxing Day" con Inter-Napoli.

Le grandi sfide: il riepilogo di tutte le date

Ecco le date in cui è vietato prendere altri impegni:

2.a giornata: Napoli-Milan (26 agosto 2018; 27 gennaio 2019)

nainggolan

3.a giornata: Milan-Roma (2 settembre 2018; 3 febbraio 2019)

7.a giornata: Juventus-Napoli e Roma-Lazio (30 settembre 2018; 3 marzo 2019)

9.a giornata: Inter-Milan (21 ottobre 2018; 17 marzo 2019)

10.a giornata: Napoli-Roma (28 ottobre 2018; 31 marzo 2019)

12.a giornata: Milan-Juventus (11 novembre 2018; 7 aprile 2019)

nainggolan bonucci biondo platino

14.a giornata: Roma-Inter (2 dicembre 2018; 20 aprile 2019)

15.a giornata: Juventus-Inter (9 dicembre 2018; 28 aprile 2019)

17.a giornata: Juventus-Roma (22 dicembre 2018; 12 maggio 2019)

18.a giornata: Inter-Napoli (26 dicembre 2018; 19 maggio 2019)

icardi bonucci bonucci