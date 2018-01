SERIE A NEL PALLONE - FLOP PER L’ASTA DEI DIRITTI TV – LA LEGA SPERAVA DI RICEVERE NELLE BUSTE ALMENO 1,05 MLD. INVECE SONO ARRIVATE OFFERTE PER CIRCA 850 MLN – ORA TRATTATIVA AL RIBASSO: SKY PUNTA A FARE IL PIENO DI DIRITTI, IN GARA ANCHE TIM E MEDIASET

Estratto da it.businessinsider.com

DIRITTI TV SERIE A

Il bando per i diritti tv della Serie A non è andato deserto – come a giugno dello scorso anno -, ma è comunque stato un flop: la Lega sperava di ricevere nelle busta almeno 1,05 miliardi di euro, invece sono arrivate offerte complessive per circa 850 milioni. Si apre così la fase della trattativa privata che – per forza di cose – vedrà una vendita al ribasso dei diritti per il prossimo triennio. La Lega, quindi, convocherà tutti gli attori che hanno presentato un’offerta per il 26 gennaio con l’obiettivo di chiudere il cerchio entro fine mese. Con la consapevolezza non poter incassare più di 900-930 milioni di euro…

2. ASTA DIRITTI TV SERIE A

diritti tv serie a

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giugno - Sky punta a fare il pieno dei diritti del calcio di Serie A per il periodo 2018-21 con un'offerta che riguarda sia il pacchetto di partite riservato al satellite, sia quelle per internet e anche per il lotto contenenti i match della Roma e delle squadre meno blasonate. Secondo quanto si apprende, da Sky e' arrivata l'unica offerta per il pacchetto satellitare (240 partite con sei delle migliori 8 squadre di Serie A e con base d'asta 160milioni). Il gruppo Uk e' stato anche l'unico a fare una offerta per i pacchetti multipiattaforma (cioe' che vengono trasmessi su satellite, digitale o internet in base alle scelte dell'aggiudicatario), i cosiddetti pacchetti D1 e D2 con le partite della Roma e di altre 11 squadre in esclusiva assoluta (base d'asta 144 milioni per il primo e 166 per il secondo).

Inoltre a sorpresa Sky ha presentata un'offerta anche per le partite delle big ma sulla modalita' internet (248 partite con base d'asta 160mln). Su questo lotto hanno fatto una offerta anche Tim e il gruppo Perform. Sul lotto di 248 partite in modalita' digitale terrestre gareggiano invece Mediaset e Italian Way Srl che farebbe capo all'imprenditore Francesco di Stefano. La base d'asta per questi match e' di 260 milioni. Tutte le offerte sono arrivate entro le 13 di oggi, nel pomeriggio l'assemblea della Lega Calcio di Serie A valutera' le proposte arrivate: i club puntano a un incasso di almeno 1,05 miliardi.

DIRITTI TV SERIE A