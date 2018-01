L’AGCOM BACCHETTA LA7, TG4, STUDIO APERTO, SKYTG24 E RAINEWS PER LA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - MENTANA, IL CUI TG AVREBBE DATO PIU’ SPAZIO A M5S E LEGA, SBROCCA: “È PATETICO E OFFENSIVO PER IL LAVORO CHE SVOLGIAMO. SAPETE QUALE SAREBBE IL TEMPO DI PAROLA DATO ALLE DUE LISTE CITATE? 4 MINUTI E 12 SECONDI PER IL M5S E 1 MINUTO E 50 SECONDI PER LA LEGA, IN NOVE ORE E MEZZA DI NOTIZIARI…”