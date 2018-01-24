Da corriere.it
L’impresa di tre ragazzi australiani alle cascate di Maletsunyane, in Sudafrica
SHOWTIME! IL CANESTRO E' DA GUINNESS: TRE RAGAZZI AUSTRALIANI ALLE CASCATE DI MALETSUNYANE, IN SUDAFRICA METTONO A SEGNO UN TIRO PAZZESCO DA 200 METRI DI ALTEZZA: È UN NUOVO RECORD - VIDEO-
Da corriere.it
CHE MUSICA SAREBBE STATA SENZA MICHELE MONDELLA? – ADDIO AL DISCOGRAFICO CHE LANCIO’ VENDITTI, DE GREGORI, RINO GAETANO – IL SODALIZIO CON DALLA E LA PREOCCUPAZIONE PER IL SUO INEDITO CHE RON PORTERÀ A SANREMO - LA BATTUTA: “IL MIO RUOLO? QUELLO DI PORTARE IL CANE DI DE GREGORI A FARE LA PIPÌ” - DOMANI I FUNERALI A ROMA - IL SALUTO DI RUGGERI, GIORGIA E CARBONI - VIDEO
L’AGCOM BACCHETTA LA7, TG4, STUDIO APERTO, SKYTG24 E RAINEWS PER LA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - MENTANA, IL CUI TG AVREBBE DATO PIU’ SPAZIO A M5S E LEGA, SBROCCA: “È PATETICO E OFFENSIVO PER IL LAVORO CHE SVOLGIAMO. SAPETE QUALE SAREBBE IL TEMPO DI PAROLA DATO ALLE DUE LISTE CITATE? 4 MINUTI E 12 SECONDI PER IL M5S E 1 MINUTO E 50 SECONDI PER LA LEGA, IN NOVE ORE E MEZZA DI NOTIZIARI…”
LONDRA SCOPRE LA LEGGE MAMMI’ – L’ANTITRUST INGLESE BLOCCA MURDOCH CHE PUNTAVA AL CONTROLLO TOTALE DI SKY – MOTIVO? FRA STAMPA E TV UN SUDDITO BRITANNICO SU TRE AVREBBE LETTO O VISTO NOTIZIE TARGATE DAL MAGNATE AUSTRALIANO – E SE DISNEY COMPRA SKY? SE NE RIPARLA IN FUTURO…
IL RITORNO DEI PEZZI DI MERDA - SABATO A PORDENONE CONCERTO PROVOCAZIONE DI BAND NEONAZI NEL GIORNO DELLA MEMORIA - TENSIONE ALTA DOPO IL TAM TAM SUI SOCIAL - NELLE LORO INTRO CI SONO SPESSO PEZZI DI MUSICA NAZISTA O FASCISTA, CHE "SAREBBE UN REATO VERSO LA NOSTRA STESSA STORIA SE QUEI BRANI ANDASSERO PERDUTI" - LO SDEGNO DELLA SERRACCHIANI
FOGGIA TORRENZIALE! ARRESTATO PER RICICLAGGIO IL PATRON DEL CLUB DEI “SATANELLI” FEDELE SANNELLA: E’ ACCUSATO DI AVER UTILIZZATO DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA - I CALCIATORI SAREBBE STATI PAGATI IN NERO - CHIESTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SOCIETA’ PER UN ANNO
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO