SHOWTIME! IL CANESTRO E' DA GUINNESS: TRE RAGAZZI AUSTRALIANI ALLE CASCATE  DI MALETSUNYANE, IN SUDAFRICA METTONO A SEGNO UN TIRO PAZZESCO DA 200 METRI DI ALTEZZA: È UN NUOVO RECORD - VIDEO 

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Da corriere.it

L’impresa di tre ragazzi australiani alle cascate di Maletsunyane, in Sudafrica

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