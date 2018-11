26 nov 2018 09:53

SI SALVINI CHI PUO’ – IL MINISTRO ALL’OLIMPICO PER LAZIO-MILAN NE HA PER TUTTI (NON SOLO PER GATTUSO) – "LOTITO? NON L’ HO VISTO SERENO, ERA NERVOSO, SIMONE INZAGHI HA FATTO LO SHOWMAN PER TUTTO IL SECONDO TEMPO" – L’AFFONDO SU “RINGHIO”: "DOVEVA CHIUDERSI. COSA ASPETTAVA A CAMBIARE? I SUPPLEMENTARI?" - IL VIDEO STRACULT DELLA REPLICA DI GATTUSO (CHE SUI SOCIAL DIVENTA 'CHE' RINGHIO)...