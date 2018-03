SI SAVVIDIS CHI PUO’ – CHI E’, CHI NON E’, CHI VORREBBE ESSERE IVAN SAVVIDIS, IL PRESIDENTE CON LA PISTOLA CHE HA PORTATO ALLO STOP DEL CALCIO GRECO – IL NUMERO 1 DEL PAOK E’ UN OLIGARCA RUSSO MOLTO VICINO A PUTIN - "SONO DISPIACIUTO, NOI VITTIME E OSTAGGI DI UN CALCIO MALATO" – VIDEO

Da gazzetta.it

Era entrato in campo con una pistola nella fondina durante la sfida tra Paok Salonicco, la squadra di cui è presidente, e l'Aek Atene. Oggi, a due giorni dall'incidente che ha causato anche la sospensione del campionato greco, sono arrivate le scuse. "Sono molto dispiaciuto per quello che è successo, chiaramente non avevo il diritto di entrare in campo in quel modo", ha detto Ivan Savvidis in un comunicato.

LA GIUSTIFICAZIONE — Savvidis è un uomo d'affari greco di origini russe con importanti partecipazioni in Grecia. Nato in Georgia, è uno degli uomini più ricchi del Paese, è un ex parlamentare russo ed è considerato molto vicino a Putin. "Mi scuso con i sostenitori del Paok, con tutti i tifosi greci e con la comunità calcistica internazionale - ha scritto nella nota della società -. Chiaramente non avevo il diritto di andare sul campo, è stata una reazione emotiva. Credetemi, non era mia intenzione interferire con gli arbitri. Io, la mia famiglia e miei colleghi siamo vittime ed ostaggi di un calcio malato. Sto combattendo e continuerò a farlo, nonostante i continui attacchi, per un calcio pulito e leale e per vincere i campionati in campo e non nei tribunali. Ancora una volta mi scuso".

