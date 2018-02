SIM SALAH BIM – SLALOM CAPOLAVORO DELL’EGIZIANO (VIDEO) MA IL LIVERPOOL VIENE BEFFATO DAL TOTTENHAM: KANE SU RIGORE AGGUANTA IL 2-2 AL 95' (IL BOMBER DEGLI SPURS AVEVA SBAGLIATO DAL DISCHETTO POCO PRIMA) – COLPI DI SCENA A RIPETIZIONE, CAPOLAVORI ED ERRORI AD ANFIELD: PER SALAH, AUTORE DI UNA DOPPIETTA, 21ESIMO GOL IN PREMIER – VIDEO

Stefano Boldrini per gazzetta.it

Bello, pieno di errori e di capolavori, di emozioni e di colpi di scena: il match Liverpool-Tottenham è stato un altro inno alla Premier. Finisce 2-2 ed è giusto così, ma a dieci minuti dalla fine era 1-0 per il Liverpool: tre gol dall’80’ al 95’, più il calcio di rigore che Karius ha parato sul tiro di Kane, hanno dato alla sfida dell’Anfield i contenuti di un romanzo.

Dall’errore di Dier che ha portato al vantaggio prematuro dei Reds al gol spettacolare di Wanyama, fino allo slalom di Salah e al secondo penalty, stavolta realizzato dal centravanti degli Spurs: non è mancato nulla. La rabbia di Klopp e del Liverpool per l’epilogo amaro non può cancellare la ripresa tutta orgoglio del Tottenham. E, allo stesso modo, il primo tempo del Liverpool ha riproposto le improvvise cadute degli Spurs. Anche per questo, il 2-2 ci sta tutto.

SUBITO SALAH — Pronti via ed è 1-0 per il Liverpool: azione confusa di fronte all’area del Tottenham, Dier si avventura in un passaggio all’indietro ed è un assist perfetto per Salah. Il tiro dell’egiziano non perdona: tutto molto facile. Gli Spurs sono storditi dall’atmosfera dell’Anfield e continuano a sbagliare. All’11’, un altro errore permette a Mané di scattare, ma stavolta la difesa del Tottenham recupera. Il Liverpool insiste: Milner, servito da Alexander-Arnold, scarica la botta, ma una deviazione evita guai a Lloris. Al 24’ sbaglia la retroguardia dei Reds: Dier viene fermato ai limiti del rigore. Una capocciata di Van Dijk al 34’ fa saltare il popolo dell’Anfield. Finalmente, al 40’, un tiro in porta del Tottenham: botta di Dembélé e Karius blocca.

WANYAMA SUPER — Si riparte ed è tutto altro Tottenham. Gli Spurs aggrediscono il Liverpool, costretto a difendersi. Son si presenta al 57’ da solo di fronte a Karius, ma il portiere tedesco si salva in uscita e la ribattuta di Alli non è precisa. Il Tottenham insiste e Kane è in leggero ritardo. Klopp interviene con un doppio cambio: fuori Mané e Henderson, dentro Wijnaldum e Oxlade-Chamberlain. Mossa chiara: muscoli e corsa per proteggere l’1-0. Si muove anche Pochettino: dentro Lamela, fuori Sanchez, arretramento di Dier in difesa e Eriksen scala a centrocampo. Il Liverpool è ancora più schiacciato, ma agli Spurs manca l’ultimo passaggio nella trequarti. Pochettino fa il secondo cambio ed è quello giusto. Wanyama, entrato da un minuto, piazza una legnata d’esterno destro: il pallone, a giro, buca Karius all’incrocio. Un capolavoro.

COLPI DI SCENA — Ma non è finita. Kane, scattato in odore di fuorigioco, viene atterrato da Karius. Moss assegna il rigore, ma le proteste dei giocatori del Liverpool costringono l’arbitro a consultare il guardalinee. Dopo un lungo consulto, viene confermata la decisione di Moss, ma l’attesa ha innervosito Kane: il centravanti si fa respingere il tiro da Karius. Si ribalta tutto. Al 91’ Salah conquista il pallone, slalomeggia in area saltando prima Davies, poi Vertonghen e piazza il pallone in rete. Finita? Macché: nell’ultimo assalto del Tottenham, Lamela finisce a terra dopo un contatto con Van Dijk. Il guardalinee segnala il rigore e Moss indica il dischetto. Anche stavolta le proteste dei Reds sono inutili e Kane, al 95’ non sbaglia: 2-2.

