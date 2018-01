13 gen 2018 17:09

SINISA NON SI E' STANCATO DI PRENDERE CAZZOTTI: "STO DIVENTANDO UNA MEZZA SEGA. ORA INIZIERO' A FARE PUGILATO" – NUOVO TAPIRO D’ORO A MIHAJLOVIC: "CAIRO? NON MI HA NEMMENO CHIAMATO PER COMUNICARMI L’ESONERO - LA VAR? SIAMO STATI SFORTUNATI PERCHÉ GLI ARBITRI, ANCHE RIVEDENDO GLI EPISODI, CONFERMAVANO GLI ERRORI. FA PENSARE UN PO’ MALE..."