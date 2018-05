21 mag 2018 14:08

SMETTO QUANDO VINCO (LA CHAMPIONS) - BUFFON A UN PASSO DAL PSG: PER LUI PRONTO UN BIENNALE E IL RUOLO DI TESTIMONIAL PER QATAR 2022 - L’EX PORTIERE DELLA JUVE PERCEPIRÀ 8 MILIONI IN 2 ANNI. L’ANNUNCIO ATTESO IN SETTIMANA – MA TUTTO RESTA LEGATO ALLA SQUALIFICA UEFA PER LE DICHIARAZIONI DEL POST REAL