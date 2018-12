ALLA SOGLIA DEI SUOI 50 ANNI, IL ''DAILY MAIL'' VA IN SVIZZERA PER SCOPRIRE COME VIVE SCHUMACHER NEL SUO CASTELLO PRIVATISSIMO: NON È BLOCCATO A LETTO, SI MUOVE E RICEVE CURE FISIOTERAPICHE CHE COSTEREBBERO 50MILA STERLINE A SETTIMANA. GLI UNICI CHE HANNO PARLATO DI LUI SONO JEAN TODT, PADRE GEORG E RUBENS BARRICHELLO, MA LA MOGLIE CORINNA…

L'ARTICOLO DEL ''DAILY MAIL'' DALLO CHATEAU SVIZZERO IN CUI VIVE SCHUMACHER

https://www.dailymail.co.uk/sport/formulaone/article-6502161/Five-years-life-changing-accident-inside-hidden-world-Michael-Schumacher.html

Matteo Vana per https://motori.fanpage.it/

LO CHATEAU DI SCHUMACHER A GLAND IN SVIZZERA

Quella di Michael Schumacher è una lotta che dura ormai da 5 anni: era il 27 dicembre 2013, infatti, quando il pilota più vincente nella storia della Formula 1 cadde sulle nevi di Meribel – dove stava sciando con la famiglia – sbattendo la testa e riportando ferite molto gravi. Prima l'arrivo nell'ospedale di Grenoble, poi, dopo le operazioni e l'uscita dal coma, il trasferimento nella sua residenza di Gland dove adesso il tedesco sta cercando di riprendersi dalle conseguenze di quel terribile schianto.

SCHUMACHER E LA MOGLIE CORINNA

Il tedesco non è più costretto a letto

Pochissime le notizie sulle sue condizioni di salute, Schumacher è protetto dall'affetto della sua famiglia e de suoi amici, gli unici che possono andare a trovarlo come Jean Todt con il quale ha assistito al GP del Brasile di Formula 1.

Secondo il Daily Mail, però, l'ex pilota della Ferrari avrebbe compiuto qualche piccolo miglioramento visto che non sarebbe più costretto a letto né attaccato a macchinari per alimentarsi dopo essersi sottoposto a cure fisioterapiche e aver ricevuto un'assistenza infermieristica dal costo di 50mila sterline a settimana. Schumacher, che il prossimo 3 gennaio compirà 50 anni, insieme alla propria famiglia continua quindi la sua lotta per tornare alla normalità tentando ogni strada possibile.

michael schumacher 2

Vicino a lui anche il padre Rolf

Al suo fianco, oltre all'affetto della moglie Corinna, dei figli Mick e Gina Maria e degli amici di sempre c'è anche suo padre Rolf che vive nel corpo principale di una villa da 50 milioni di sterline sulle rive del lago proprio per poter essere vicino al figlio. E' stato proprio il genitore dell'ex pilota della Ferrari a smentire le voci di un suo possibile trasferimento in una casa vacanze o, almeno per il momento, in una struttura specializzata negli Stati Uniti, confermando come Schumacher sia ancora nella sua residenza. Rimane il mistero, però, sulle reali condizioni di Michael Schumacher che prosegue la sua lotta per tornare a una vita quanto più vicina possibile alla normalità.

michael schumacher 1 michael schumacher e corinna 3 VILLA SCHUMACHER A MAIORCA roma bayern antonio conte monsignor georg gaenswein schumacher todt georg ganswein corinna barrichello col braccialetto jpeg michael schumacher 2