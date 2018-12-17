SORTEGGIONE CHAMPIONS - ARIA DI DERBY PER CR7: LA JUVE BECCA L'ATLETICO DI SIMEONE (EX INTER) - ROMA FORTUNELLA: PESCA IL PORTO - DUE PARTITISSIME DA GODERE: IL MANCHESTER DI MOURINHO CONTRO IL PSG DI BUFFON E LIVERPOOL-BAYERN MONACO

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