Ottavi di finale Champions
- Shalke 04-City
- Atletico Madrid-Juventus
- Manchester United- PSG
- Tottenham-Borussia Dortmund
- Lione- Barcellona
- Roma- Porto
- Ajax - Real Madrid
- Liverpool -Bayern Monaco
SORTEGGIONE CHAMPIONS - ARIA DI DERBY PER CR7: LA JUVE BECCA L'ATLETICO DI SIMEONE (EX INTER) - ROMA FORTUNELLA: PESCA IL PORTO - DUE PARTITISSIME DA GODERE: IL MANCHESTER DI MOURINHO CONTRO IL PSG DI BUFFON E LIVERPOOL-BAYERN MONACO-
Ottavi di finale Champions
- Shalke 04-City
- Atletico Madrid-Juventus
- Manchester United- PSG
- Tottenham-Borussia Dortmund
- Lione- Barcellona
- Roma- Porto
- Ajax - Real Madrid
- Liverpool -Bayern Monaco
L'ERBA DEL VICINO - ''LE IENE'' RIAPRONO IL CASO DI OLINDO E ROSA (CON ISPEZIONE ORDINATA DAL MINISTRO BONAFEDE) MA ''LIBERO'' RIVENDICA LE TESI INNOCENTISTE: ''NOI ABBIAMO SCRITTO 4 MESI FA DELLA DISTRUZIONE DELLE PROVE, E IL DOCUMENTARIO ANDATO IN ONDA SUL 'NOVE' METTEVANO IN DUBBIO LA CONDANNA ANCORA PRIMA''. MA È STATO IL SERVIZIO DELLE ''IENE'' A CONVINCERE I FRATELLI CASTAGNA A FARSI INTERVISTARE DALLA LEOSINI…
ARRIVA LA “MEGAVENDETTA” – IL CAPO DI GABINETTO DEL “MEF” ROBERTO GAROFOLI LASCIA: LA MODALITÀ SARÀ QUELLA DELLE “DIMISSIONI VOLONTARIE”, MA È EVIDENTE CHE SI TRATTA DI UN DEFENESTRAMENTO A CULMINE DELLA CAMPAGNA DI DEMOLIZIONE PERSONALE PORTATA AVANTI DA CASALINO – LE MANOVRE DEL GOVERNO PER FAR FUORI I TECNICI E LA SUCCESSIONE: IN POLE C'È FORTUNATO LAMBIASE
LA CADUTA DEI GIGANTI INTERNET - I NUOVI DIRIGENTI DI VERIZON AMMETTONO CHE PAGARE 10 MILIARDI PER AOL E YAHOO!, UN TEMPO LE DUE SOCIETA' PIU' RICCHE E IMPORTANTI NEI RISPETTIVI SETTORI, E' STATO UN ERRORE CLAMOROSO. E ARRIVA LA MEGA-SVALUTAZIONE DA 4,6 MILIARDI – ORA SI CONCENTRERA' SULLA RETE WIRELESS. LEZIONE ALLA SILICON VALLEY: PUNTARE SUI CONTENUTI MEDIA E' MOLTO, MOLTO RISCHIOSO
MERAVIGLIE D’EGITTO – LA TOMBA DI UN ALTO SACERDOTE DELLA V DINASTIA È STATA RITROVATA NELLA NECROPOLI DI SAQQARA – DIETRO UNA PORTA SIGILLATA, SPETTACOLARI SCULTURE, STATUE E RILIEVI DIPINTI DALLO STRAORDINARIO STATO DI CONSERVAZIONE E DAI COLORI ANCORA ACCESI CON SCENE RITUALI E DI VITA QUOTIDIANA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E… (VIDEO)
COME INVENTAI IL 'FANTACALCIO' 30 ANNI FA – RICCARDO ALBINI, IL PAPA’ DI TUTTI I FANTALLENATORI, RICORDA CHE IL GIOCO NACQUE NEL 1988, PRIMA DEGLI EUROPEI DI GERMANIA, DOPO UN SUO VIAGGIO IN USA: "SE FOSSI STATO NELLA SILICON VALLEY SAREI MILIARDARIO - CONTA PIÙ LA COMPETENZA O LA FORTUNA? SULLA SINGOLA STAGIONE INCIDE IL "FATTORE C" - CHE BELLE LE ASTE NEGLI ANNI ’90, IL DECENNIO D’ORO DEL CALCIO ITALIANO – ECCO SU CHI PUNTARE
I MIGLIORI MASTROIANNI DELLA NOSTRA VITA - STEFANO ACCORSI HA PRESENTATO “UNA GIORNATA PARTICOLARE” ALL'ARA PACIS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALLA LEGGENDA DEL CINEMA ITALIANO: ECCO CHI C'ERA - I DUE ATTORI HANNO IN COMUNE LA FRANCIA. ENTRAMBI, INFATTI, HANNO VISSUTO PER UN PERIODO DELLA LORO VITA A PARIGI, DOVE HANNO TROVATO L'AMORE… - VIDEO
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
IL CIBO TI SALVA LA VITA – AVETE PAURA CHE I VOSTRI BUONI PROPOSITI PER MANTENERE LA LINEA E PRESERVARE LA SALUTE SI SCONTRINO CONTRO IL MURO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE? ECCO COSA DOVETE MANGIARE PER PROTEGGERVI DA COLESTEROLO, ICTUS, INFARTI E NON INGRASSARE