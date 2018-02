IL CINEMA DEI GIUSTI - NE ‘LA VEDOVA WINCHESTER’ CON HELEN MIRREN C’È UNA CASA IN ETERNA COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DOVE SE VUOI DAVVERO ELIMINARE UN FANTASMA MOLESTO LO DEVI CHIUDERE DENTRO UNA STANZA CON UN PALETTO DI LEGNO E TREDICI CHIODI. NON UNO DI MENO. MALGRADO LE CRITICHE, NON È AFFATTO MALE