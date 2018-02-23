SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE – AGLI OTTAVI IL MILAN BECCA L’ARSENAL DI WENGER, RIDE LA LAZIO CHE PESCA LA DINAMO KIEV – LO ZENIT DI MANCINI SFIDERA’ IL LIPSIA, ATLETICO MADRID E BORUSSIA DORTMUND SUL VELLUTO - TUTTI GLI ACCCOPPIAMENTI

-

Condividi questo articolo

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

ECCO GLI ACCOPPIAMENTI

Lazio-Dinamo Kiev 

Lipsia-Zenit 

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 

CSKA Mosca-Lione 

Marsiglia-Atletico Bilbao 

Sporting Lisbona-Sporting Viktoria 

Borussia Dortmund-Salisburgo 

Milan-Arsenal

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal